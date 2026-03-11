MFS-EMMAUS od početka ramazana podijelio 30.000 iftara

Nedžida Sprečaković
Humanitarna organizacija MFS-EMMAUS od početka mubarek mjeseca ramazana realizovala je brojne aktivnosti pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i izvan njenih granica.

Kako je saopćeno iz ove organizacije, zahvaljujući podršci domaćih i inostranih donatora do sada je podijeljeno oko 30.000 iftara, kao i više od 6.000 paketa hrane i osnovnih životnih namirnica.

Paketi pomoći i organizovani iftari realizovani su u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine, s ciljem da se tokom ramazanskih dana pruži podrška porodicama u potrebi, starijim osobama, povratnicima i drugim socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva.

Poseban dio ovogodišnjih ramazanskih aktivnosti odnosi se i na međunarodnu humanitarnu pomoć. Prema navodima iz MFS-EMMAUS-a, više od 13.000 iftara osigurano je za stanovništvo Gaze i Sirije, dok je dodatnih 500 iftara obezbijeđeno za stanovnike Ugande.

Na taj način donatori iz Bosne i Hercegovine i dijaspore još jednom su pokazali solidarnost sa ljudima koji se nalaze u teškim humanitarnim okolnostima.

Iftari se svake večeri pripremaju i u Prihvatnom centru Duje, gdje korisnici centra zajednički dočekuju vrijeme iftara. Kako ističu iz ove organizacije, cilj je da se korisnicima centra osigura dostojanstvena i topla atmosfera tokom ramazanskih večeri.

Pored toga, iftari se redovno osiguravaju i za korisnike koji poste u okviru projekta „Jedan obrok dnevno“, kroz koji MFS-EMMAUS tokom cijele godine pruža podršku osobama u stanju socijalne potrebe.

Iz ove organizacije zahvalili su se svim donatorima koji su podržali ovogodišnje ramazanske aktivnosti, ističući da je zahvaljujući njihovom povjerenju omogućeno da pomoć stigne do hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i onih kojima je podrška potrebna u Gazi, Siriji i drugim područjima.

Humanitarne aktivnosti, kako navode, bit će nastavljene i u narednim danima ramazana, s ciljem da se kroz iftare, pakete pomoći i druge vidove podrške nastavi pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija.

