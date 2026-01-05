Jednokratna podrška za novorođenčad od 1.000 KM, prijave otvorene do polovine februara

RTV SLON
porodilište, Tuzla servis, servisne informacije
Foto: Novorođenče/ilustrativna fotografija

Jednokratna podrška za novorođenčad u iznosu od 1.000 KM bit će dostupna roditeljima djece rođene tokom 2025. godine, a prijave će biti otvorene do polovine februara ove godine. Ovu informaciju saopćio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Kako je pojašnjeno, trenutno je moguće prijaviti isključivo djecu rođenu u decembru 2025. godine, kao i one slučajeve u kojima roditelji ranije nisu podnijeli zahtjev za dijete rođeno tokom iste godine, iako su na to imali pravo. Prijave za djecu rođenu u 2026. godini u ovom trenutku nisu omogućene.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upozoravaju roditelje da ne pokušavaju prijaviti djecu rođenu od januara ove godine, jer aplikacija takve prijave neće prihvatiti. Takvi pokušaji mogli bi izazvati tehničke poteškoće i kasnije probleme kada se sistem bude ponovo otvarao za novorođenčad u 2026. godini.

Kao i prethodnih godina, aplikacija za prijave djece rođene u 2026. godini bit će aktivirana nakon usvajanja budžeta i Programa utroška sredstava za tekuću godinu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Prijavu možete izvršit na ovom linku

pročitajte i ovo

BiH

Stižu isplate za novorođenu djecu

Vijesti

Provjerite status svog zahtjeva: isplaćena pomoć za 10.872 novorođene bebe u...

BiH

Odobrene oktobarske jednokratne naknade za novorođenčad u Federaciji

Vijesti

Isplata junske podrške za novorođenčad u FBiH

Istaknuto

Da li ste prijavili bebu? Isplata podrške počinje, mnogi još čekaju...

Istaknuto

Uskoro isplata jednokratne podrške za novorođenčad

Tuzla i TK

Tuzla se oprašta od Seada Jahića: Dženaza sutra u Solini

Vijesti

Oglasio se Helez oduzimanju dozvole BNT-u za proizvodnju dronova

Vijesti

Zlato sve skuplje: Unca premašila 4.400 dolara

BiH

Više od 40 hiljada korisnika bez struje, Tuzlanski kanton i dalje najteže pogođen

Tuzla i TK

Protesti građana MZ Simin Han, prikupljeni potpisi za vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]