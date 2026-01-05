Jednokratna podrška za novorođenčad od 1.000 KM, prijave otvorene do polovine februara

Jednokratna podrška za novorođenčad u iznosu od 1.000 KM bit će dostupna roditeljima djece rođene tokom 2025. godine, a prijave će biti otvorene do polovine februara ove godine. Ovu informaciju saopćio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Kako je pojašnjeno, trenutno je moguće prijaviti isključivo djecu rođenu u decembru 2025. godine, kao i one slučajeve u kojima roditelji ranije nisu podnijeli zahtjev za dijete rođeno tokom iste godine, iako su na to imali pravo. Prijave za djecu rođenu u 2026. godini u ovom trenutku nisu omogućene.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upozoravaju roditelje da ne pokušavaju prijaviti djecu rođenu od januara ove godine, jer aplikacija takve prijave neće prihvatiti. Takvi pokušaji mogli bi izazvati tehničke poteškoće i kasnije probleme kada se sistem bude ponovo otvarao za novorođenčad u 2026. godini.

Kao i prethodnih godina, aplikacija za prijave djece rođene u 2026. godini bit će aktivirana nakon usvajanja budžeta i Programa utroška sredstava za tekuću godinu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

