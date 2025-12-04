Stižu isplate za novorođenu djecu, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, naglašavajući da su novembarske uplate puštene u popodnevnim satima. Pravo na isplatu ostvaruju sve majke čije su prijave verifikovane zaključno sa 1. decembrom 2025. godine.

Ministarstvo navodi da je u novembru evidentirano 1.358 novorođene djece, te da je za svako dijete isplaćeno po 1.000 KM, što ukupno iznosi 1.358.000 KM. Program podrške novorođenčadi provodi se kontinuirano s ciljem finansijskog rasterećenja porodica i poticanja nataliteta.

Isplate će, prema najavi, biti realizovane na račune korisnica u narednim danima, u skladu s redovnom procedurom Ministarstva.