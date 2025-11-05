Odobrene oktobarske jednokratne naknade za novorođenčad u Federaciji

Odobrene jednokratne naknade za oktobar za 1.468 novorođenčadi u Federaciji BiH potvrdilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ministar Adnan Delić objavio je da je do sada ukupno poslato na plaćanje 10.872 zahtjeva, od ukupno 11.438 obrađenih.

Ovaj program podrške porodicama realizira se kroz isplatu jednokratne pomoći za svaki novorođeni mališan, a sredstva se uplaćuju nakon završene administrativne obrade. Prema navodima ministarstva, ukupna vrijednost odobrenih naknada za oktobar iznosi 1.468.000 KM.

Federalno ministarstvo nastavlja s isplatama prema pristiglim i obrađenim zahtjevima, a pravo na jednokratne naknade za oktobar ostvaruju roditelji koji su uredno podnijeli dokumentaciju i ispunili uslove propisane programom podrške porodicama sa novorođenom djecom.

