Navijači San Marina poručili na bosanskom: Dobrodošli, dragi prijatelji!

Navijačka grupa zvanično najslabije svjetske nogometne selekcije San Marina, pod nazivom “Brigata Mai 1 Gioia”, uputila je saopćenje na bosanskom jeziku.

Povod je predstojeća nogometna utakmica između San Marina i BiH, a koja se igra u subotu u ovoj maloj zemlji okruženoj Italijom.

Iako su mali i zvanično najslabija selekcija svijeta, posljednja na FIFA rang-listi, San Marino je pokazao da ima navijače velikog srca. Na bosanskom jeziku iskazali su oduševljenje dočekom prilikom prve utakmice u Sarajevu i Zenici.

“Dragi bosanski prijatelji, dobrodošli u San Marino! Jedva čekamo da vam uzvratimo na prekrasnom gostoprimstvu koje smo mi, navijači San Marina, imali prošlog juna u Zenici”, kažu iz ove navijačke grupe i objašnjavaju:

“Čujemo da se naredna subotnja utakmica između San Marina i Bosne klasifikuje kao visokog rizika od strane lokalnih institucija. Naše iskustvo iz proteklih sedmica to ne potvrđuje, jer smo u Sarajevu i Zenici naišli samo na otvorenost, gostoprimstvo i želju da se upoznamo. Zbog toga smo sigurni da će subotnja utakmica biti još jedan trenutak mira i prijateljstva i spremni smo da vas dočekamo sa vašom zastavom, pored naših, u dijelu stadiona gdje nas obično smještaju. Vidimo se uskoro, dragi bosanski prijatelji”, navodi se u saopćenju.

Ako razmišljate hoćete li Zmajeve bodriti na ovoj utakmici, možda vam u donošenju odluke pomogne naredni članak u kojem vas predstavljamo upravo San Marino.

San Marino: Najstarija republika svijeta, najmanja država Evrope i raj za investitore