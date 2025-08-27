U Tampereu i Rigi danas počinje Evropsko prvenstvo za košarkaše koje se ove godine održava u četiri zemlje – Finskoj, Latviji, Kipru i Poljskoj.

Na turniru učestvuju 24 reprezentacije podijeljene u četiri grupe, a po četiri najbolje ekipe izborit će plasman u osminu finala.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu C i sve svoje susrete igrat će u Limassolu na Kipru. Prvi meč zakazan je za četvrtak protiv domaće selekcije, dok su preostali rivali Španija, Italija, Grčka i Gruzija.

Prvi dan Eurobasketa donosi uzbudljiv raspored u grupama A i B. Program otvara duel Velike Britanije i Litvanije od 12:30 sati, potom slijedi susret Portugala i Češke u 13:45. U 15:30 igraju Njemačka i Crna Gora, a od 17 sati Latvija dočekuje Tursku. Navečer, u 19:30, Švedska se sastaje s domaćinom Finskom, dok posljednji meč dana donosi obračun Srbije i Estonije od 20:15 sati.

Prvi krug takmičenja igra se do 4. septembra, osmina finala počinje 6. septembra u Rigi, a ime novog prvaka Evrope bit će poznato 14. septembra.

Ko može iznenaditi?

Lista mogućih pozitivnih iznenađenja donosi zanimljive prognoze. Najviše glasova dobile su Finska i Latvija, a među ekipama koje bi mogle pomrsiti račune favoritima nalazi se i Bosna i Hercegovina, koja je zauzela deseto mjesto, odmah iza Slovenije. Dobro kotira i naš grupni rival Gruzija, koja se nalazi na petoj poziciji.

S druge strane, kao najveća moguća razočarenja izdvajaju se Španija i Grčka, također rivali BiH u grupnoj fazi. Naš tim u toj kategoriji zauzima 11. poziciju.

Ocjena navijača

Prema listi koja prikazuje ocjene navijača, reprezentacija BiH zauzela je deveto mjesto. Na vrhu se nalaze Litvanija, Finska i Srbija, a vjeruje se da će podrška bh. navijača donijeti dodatni podstrek našim košarkašima da ostvare bolji rezultat.