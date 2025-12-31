Produžena mjera zaključanih cijena u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena od 1. januara do 1. marta 2026. kojom se produžava mjera zaključanih cijena osnovnih prehrambenih i higijenskih namirnica.

Kako je priopćilo Federalno ministarstvo trgovine, Odluka je donesena s ciljem nastavka zaštite životnog standarda građana i očuvanja stabilnosti tržišta osnovnih životnih namirnica.

Odlukom je obuhvaćen popis od 63 proizvoda, uz određene korekcije u skladu s aktualnim kretanjima na tržištu. Naime, zamjensko mlijeko za bebe uklonjeno je s popisa zaključanih cijena, s obzirom na to da je u proteklom razdoblju došlo do drastičnog povećanja njegove nabavne cijene, što je onemogućilo daljnju primjenu ove mjere bez poremećaja u opskrbi.

Također, izvršena je korekcija cijene jaja, koja je u odnosu na cijenu utvrđenu početkom godine povećana za dvije konvertibilne marke, uvažavajući rast troškova proizvodnje i nabavke ovog proizvoda.

Podsjećamo da je Federalno ministarstvo trgovine dogovorilo dobrovoljnu akciju ‘’zaključanih cijena’’ s poslodavcima, potrošačima i sindikatom još u prosincu 2023.godine. Akcija je produžavana tijekom cijele 2024. godine, a tijekom 2025. godine produžena je Odlukom Vlade FBiH u dogovoru s Udruženjem poslodavaca FBiH.

Odluka je produžena ovoga puta na 60 dana, do pokretanja aplikacije usporedimo cijene u punom kapacitetu, putem koje će građani moći provjeriti cijene proizvoda koje preferiraju u različitim trgovinama i odlučiti se za najpovoljniju kupovinu.

Federalno ministarstvo trgovine i Vlada FBiH nastavit će kontinuirano pratiti stanje na tržištu, analizirati kretanje cijena i u skladu s tim, predlagati mjere koje imaju za cilj zaštitu potrošača, ali i očuvanje uredne opskrbe tržišta, navodi se u priopćenju.