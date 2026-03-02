Istekao rok za zaključane cijene, šta dalje?

Mjera zaključane cijene u Federaciji BiH, koja je zvanično istekla 1. marta, bit će produžena za dodatnih 60 dana, dok je istovremeno potvrđeno da aplikacija „Usporedimo cijene“ neće biti uvedena. Odluka je donesena nakon sastanka federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine iz sektora trgovine, održanog u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Iako se prethodnih dana spekulisalo da bi produženje mjere moglo trajati do završetka implementacije digitalne aplikacije za poređenje cijena, iz Federalnog ministarstva trgovine sada je saopćeno da se od tog projekta odustaje. Time se tržište, barem u naredna dva mjeseca, zadržava na modelu administrativno ograničenih cijena osnovnih proizvoda, bez prelaska na digitalni sistem praćenja i upoređivanja cijena.

Predstavnici trgovaca izrazili su saglasnost da se mjera produži kako bi se zadržala stabilnost tržišta i nastavila zaštita standarda građana u periodu pojačanih cjenovnih pritisaka. Produženje zaključanih cijena, kako navode iz Ministarstva, treba osigurati kontinuitet zaštite potrošača, dok će fokus u narednom periodu biti na jačanju zakonodavnog okvira.

Najavljeno je da će Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena u vanrednim okolnostima biti upućen u parlamentarnu proceduru, dok će Zakon o zaštiti potrošača biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH u formi prvog čitanja. U narednim danima očekuje se i formalizacija odluke o produženju mjere, čime će građani dobiti jasnu potvrdu da zaključane cijene ostaju na snazi još 60 dana, ali bez najavljene aplikacije za poređenje cijena.