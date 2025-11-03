Visoka predstavnica EU i potpredsjednica EK Kaja Kallas u posjeti BiH

Arnela Šiljković - Bojić

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu.

Posjeta dolazi nakon produženja mandata Misije EUFOR Althea u petak u Vijeću sigurnosti UN-a.

Kallas će posjetiti sjedište EUFOR Althea u kampu Butmir, gdje će je dočekati komandant Misije EUFOR Althea general-major Florin-Marian Barbu. Najavljen je susret sa pripadnicima snaga raspoređenih u BiH u okviru te misije i obraćanje osoblju EUFOR-a.

Nakon toga, Kallas će se sastati sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, najavljeno je iz Delegacije EU u BiH.

