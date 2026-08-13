Vremenska prognoza: Početak naredne sedmice u znaku padavina

Danas u Tuzli preovladava sunčano i toplo vrijeme, uz najvišu temperaturu do 31°C u popodnevnim satima. Jutro je svježe, sa oko 15°C, pa je za rane sate preporučljiva lagana jakna. Padavine se ne očekuju, a vjetar je slab, do 3 m/s, uz povremene udare do 7 m/s. Kišobran vam neće trebati, ali je važno piti dovoljno vode i izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

Sutra u Tuzli nastavlja se slično vrijeme kao danas, uz temperaturu do 31°C i bez padavina. Jutro će biti nešto svježije, oko 13°C, pa je preporučljiva jakna za rane sate. Vjetar će biti slab, do 3 m/s, uz udare do 6 m/s. Za obuću su najbolje lagane sandale ili tenisice, i obavezno ponesite zaštitu od sunca.

Sedmica pred nama u Tuzli počinje sunčano i toplo. Petak i subata donose maksimalne temperature od 31°C i 33°C, uz potpuno suho vrijeme. Nedjelja je najtopliji dan, s maksimumom od 35°C, što je idealno za boravak napolju. Ponedjeljak će biti vruć, uz 36°C, ali s malom šansom za pljuskove. Utorak donosi značajnu promjenu uz 85% vjerovatnoće pljuskova i osjetan pad temperature na 30°C. Srijeda i četvrtak ostaju nestabilni s 75% i 55% vjerovatnoće padavina. Najbolji dan za izlete je nedjelja, dok je utorak najlošiji zbog obilnijih pljuskova.

15 Dana

Dugoročna prognoza za Tuzlu pokazuje trend nestabilnijeg vremena u drugoj polovini perioda, sa čestim pljuskovima i temperaturama koje će se kretati između 27 i 29°C. Većina dana od 21. do 27. avgusta ima vjerovatnoću padavina od 55% do 85%, pa je preporučljivo pratiti ažuriranu prognozu. Iako su temperature i dalje ljetne, kiša će biti učestala, a ponegdje mogući i jači pljuskovi. Za planiranje putovanja pouzdaniji su prvi dani, dok drugu sedmicu treba pratiti uz rezervu.

Vremenska prognoza Tuzlanski kanton

Danas U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vruće, sa slabim do umjerenim vjetrom jugoistočnog smjera. Temperature će u jutarnjim satima biti oko 15 stepeni, a tokom dana će brzo rasti, dostići maksimum od 31 do 32 stepena u popodnevnim satima. Upozorenje: Za regiju Tuzla je na snazi upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 14:00 sati. Maksimalna temperatura očekuje se oko 32 stepena, pa se preporučuje oprez pri boravku na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana. Padavine se ne očekuju.

7 Dana Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme sa postepenim porastom temperatura do sredine sedmice, nakon čega slijedi zahlađenje. U subotu i nedjelju biće pretežno sunčano sa temperaturama do 33 stepena. Od ponedjeljka se očekuje porast temperature do 34-35 stepeni, uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Od utorka, 18. avgusta, očekuje se značajnija promjena vremena sa pojačanim padavinama. Prognozira se 80-85% šanse za kišu, uz moguće grmljavine i jače pljuskove, posebno u utorak i srijedu kada se očekuje do 4.7 mm padavina na sat. Temperature će se kretati od 28 do 31 stepen. Od četvrtka padavine postepeno slabe, ali ostaje promjenjivo i nestabilno, sa povremenim pljuskovima do kraja sedmice. Dnevne temperature će biti između 29 i 31 stepen, a noćne od 17 do 22 stepena.

15 Dana U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se nastavak promjenljivog vremena uz postepeno smanjenje temperatura. U prvoj sedmici, od 21. do 23. avgusta, zadržava se promjenjivo vrijeme sa povremenim pljuskovima i temperaturama od 29 do 30 stepeni, uz 60% šanse za padavine. Od 24. avgusta očekuje se svježije vrijeme sa temperaturama koje će se spustiti na 26-28 stepeni. Padavine ostaju česte, sa vjerovatnoćom od 70-85%, posebno od 24. do 27. avgusta kada se očekuju izraženiji pljuskovi, naročito u istočnim i planinskim dijelovima kantona. Noćne temperature će se kretati od 15 do 19 stepeni, a dnevne između 26 i 28 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren. Preporučuje se praćenje vremenskih upozorenja, posebno zbog mogućnosti jačih padavina u posljednjoj sedmici avgusta.