Vremenska prognoza: Početak naredne sedmice u znaku padavina

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli preovladava sunčano i toplo vrijeme, uz najvišu temperaturu do 31°C u popodnevnim satima. Jutro je svježe, sa oko 15°C, pa je za rane sate preporučljiva lagana jakna. Padavine se ne očekuju, a vjetar je slab, do 3 m/s, uz povremene udare do 7 m/s. Kišobran vam neće trebati, ali je važno piti dovoljno vode i izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.
Sutra
Sutra u Tuzli nastavlja se slično vrijeme kao danas, uz temperaturu do 31°C i bez padavina. Jutro će biti nešto svježije, oko 13°C, pa je preporučljiva jakna za rane sate. Vjetar će biti slab, do 3 m/s, uz udare do 6 m/s. Za obuću su najbolje lagane sandale ili tenisice, i obavezno ponesite zaštitu od sunca.
7 Dana
Sedmica pred nama u Tuzli počinje sunčano i toplo. Petak i subata donose maksimalne temperature od 31°C i 33°C, uz potpuno suho vrijeme. Nedjelja je najtopliji dan, s maksimumom od 35°C, što je idealno za boravak napolju. Ponedjeljak će biti vruć, uz 36°C, ali s malom šansom za pljuskove. Utorak donosi značajnu promjenu uz 85% vjerovatnoće pljuskova i osjetan pad temperature na 30°C. Srijeda i četvrtak ostaju nestabilni s 75% i 55% vjerovatnoće padavina. Najbolji dan za izlete je nedjelja, dok je utorak najlošiji zbog obilnijih pljuskova.
15 Dana
Dugoročna prognoza za Tuzlu pokazuje trend nestabilnijeg vremena u drugoj polovini perioda, sa čestim pljuskovima i temperaturama koje će se kretati između 27 i 29°C. Većina dana od 21. do 27. avgusta ima vjerovatnoću padavina od 55% do 85%, pa je preporučljivo pratiti ažuriranu prognozu. Iako su temperature i dalje ljetne, kiša će biti učestala, a ponegdje mogući i jači pljuskovi. Za planiranje putovanja pouzdaniji su prvi dani, dok drugu sedmicu treba pratiti uz rezervu.
Vremenska prognoza Tuzlanski kanton
Danas
U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vruće, sa slabim do umjerenim vjetrom jugoistočnog smjera. Temperature će u jutarnjim satima biti oko 15 stepeni, a tokom dana će brzo rasti, dostići maksimum od 31 do 32 stepena u popodnevnim satima. Upozorenje: Za regiju Tuzla je na snazi upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 14:00 sati. Maksimalna temperatura očekuje se oko 32 stepena, pa se preporučuje oprez pri boravku na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana. Padavine se ne očekuju.
7 Dana
Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme sa postepenim porastom temperatura do sredine sedmice, nakon čega slijedi zahlađenje. U subotu i nedjelju biće pretežno sunčano sa temperaturama do 33 stepena. Od ponedjeljka se očekuje porast temperature do 34-35 stepeni, uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Od utorka, 18. avgusta, očekuje se značajnija promjena vremena sa pojačanim padavinama. Prognozira se 80-85% šanse za kišu, uz moguće grmljavine i jače pljuskove, posebno u utorak i srijedu kada se očekuje do 4.7 mm padavina na sat. Temperature će se kretati od 28 do 31 stepen. Od četvrtka padavine postepeno slabe, ali ostaje promjenjivo i nestabilno, sa povremenim pljuskovima do kraja sedmice. Dnevne temperature će biti između 29 i 31 stepen, a noćne od 17 do 22 stepena.
15 Dana
U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se nastavak promjenljivog vremena uz postepeno smanjenje temperatura. U prvoj sedmici, od 21. do 23. avgusta, zadržava se promjenjivo vrijeme sa povremenim pljuskovima i temperaturama od 29 do 30 stepeni, uz 60% šanse za padavine. Od 24. avgusta očekuje se svježije vrijeme sa temperaturama koje će se spustiti na 26-28 stepeni. Padavine ostaju česte, sa vjerovatnoćom od 70-85%, posebno od 24. do 27. avgusta kada se očekuju izraženiji pljuskovi, naročito u istočnim i planinskim dijelovima kantona. Noćne temperature će se kretati od 15 do 19 stepeni, a dnevne između 26 i 28 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren. Preporučuje se praćenje vremenskih upozorenja, posebno zbog mogućnosti jačih padavina u posljednjoj sedmici avgusta.
Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla
Početak upozorenja: 14. August 2026. 10:00
Kraj upozorenja: 14. August 2026. 14:00
Max temperatura oko 32 °C.
Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.
Vremenska prognoza BiH
Danas
U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Ujutro će po kotlinama i uz riječne doline biti magle ili niske oblačnosti, koja će se do sredine dana razvedriti. Tokom dana pretežno vedro. Najtoplije će biti na jugu i jugoistoku zemlje, gdje se očekuje sparno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 24°C, dnevne od 28 do 39°C, najviše u južnim i jugozapadnim dijelovima. Upozorenje na visoke temperature: Za regiju Trebinje, Mostar, Prijedor, Banja Luka, Višegrad, Foča i Bihać od 14. Augusta u periodu od 09:00 do 18:00, očekuju se maksimalne temperature između 32 i 38°C. Toplotni talas će biti posebno izražen u Hercegovini, gdje se do 14:00 očekuje i do 39°C.
7 Dana
U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme. Prva dva dana, do nedjelje, biće pretežno sunčano i vrlo toplo, uz postepen porast temperatura, posebno u sjevernim i centralnim područjima. Od ponedjeljka, 17. Augusta, dolazi do postepenog naoblačenja, a od utorka, 18. Augusta, očekuju se česti pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, naročito u zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Padavine će biti praćene osvježenjem, pa će dnevne temperature u srijedu i četvrtak biti u padu za 3 do 5°C. U Hercegovini će i dalje biti toplo, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova u utorak i srijedu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a tokom pljuskova mogući su jači udari. Noćne temperature od 15 do 22°C, dnevne od 26 do 37°C, s najvišim vrijednostima u nedjelju i ponedjeljak na sjeveru.
15 Dana
U periodu od 15 dana očekuje se postepena stabilizacija vremena nakon kišnog perioda u prvoj sedmici. Prva dva do tri dana, do 20. Augusta, biće oblačno s čestim pljuskovima i grmljavinom, posebno na zapadu, sjeverozapadu i u centralnim područjima, uz mogućnost obilnijih padavina, naročito 18. i 19. Augusta. Upozorenje na obilne padavine: Za regiju Bihać, Livno i Trebinje od 18. Augusta u 08:00 do 19. Augusta u 20:00, očekuje se 50 do 90 litara kiše po kvadratnom metru, uz mogućnost izazivanja bujičnih poplava. Nakon toga, od 20. Augusta, slijedi postepeno razvedravanje sa sjevera, a od 22. Augusta i stabilnije i sunčanije vrijeme. Temperature će se postepeno povećavati, pa će u drugoj sedmici biti u porastu, naročito na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan tokom pljuskova. Dnevne temperature kretat će se od 25 do 34°C, s najvišim vrijednostima u južnim područjima, dok će jutarnje biti od 13 do 21°C.