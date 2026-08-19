CIK počeo slati glasačke listiće biračima izvan BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je distribuciju glasačkih listića biračima koji će na Općim izborima 2026. godine glasati izvan Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka štampanja i pakovanja, glasački materijal počeo je biti upućivan biračima koji su se registrovali za glasanje putem pošte.

Po isteku roka za žalbe i nakon pravosnažnosti odluka CIK-a BiH, za glasanje izvan zemlje registrovano je ukupno 48.078 birača.

Od tog broja, 45.457 birača glasat će putem pošte, dok će 2.621 birač svoje biračko pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

Iz CIK-a BiH navode da je približno 5.000 prijava za glasanje izvan zemlje odbijeno jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove.

Na donesene odluke podneseno je 39 žalbi. Centralna izborna komisija uvažila je četiri, dok je preostale žalbe Sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene.

Istovremeno su objavljene i ovjerene kandidatske liste za Opće izbore 2026. godine. Liste su 18. augusta objavljene u „Službenom glasniku BiH“ broj 59/26.

Do 20. augusta kandidatske liste trebale bi biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su liste za proporcionalnu zastupljenost već dostupne na zvaničnoj internet stranici CIK-a BiH.

Naknadno će biti objavljene kandidatske liste za većinski glas, kao i kompenzacione kandidatske liste.