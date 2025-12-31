Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika RS-a zakazani za 8. februar 2026.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju i održavanju ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica. Ponovljeni izbori bit će održani u nedjelju, 8. februara 2026. godine.

Odluka je donesena nakon što je CIK ranije poništio izbore na navedenim biračkim mjestima zbog utvrđenih nepravilnosti, koje su se odnosile na glasanje bez važećeg identifikacionog dokumenta, kao i na masovno nezakonito glasanje u ime drugih birača.

Nakon što su odbijene žalbe političkih stranaka na odluku o poništavanju izbora, ona je postala pravosnažna, čime su stečeni uslovi za raspisivanje ponovljenih izbora. Odluka o njihovom održavanju donesena je na današnjoj hitnoj sjednici Centralne izborne komisije.

Ponovljeni izbori bit će održani na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Kako je saopćeno, sredstva za provođenje izbora bit će osigurana iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, a Ministarstvo finansija BiH dužno je Centralnoj izbornoj komisiji obezbijediti potrebna finansijska sredstva. CIK je najavio da će još danas uputiti budžetski zahtjev kako bi, nakon odobravanja sredstava, mogli biti objavljeni i ostali izborni rokovi.

Članovi CIK-a naveli su i da su razmatrali mogućnost primjene nove izborne tehnologije na ponovljenim izborima, ali su zaključili da za to trenutno ne postoje dovoljni tehnički i kadrovski resursi.