Struja u Republici Srpskoj skuplja od danas, veći računi za domaćinstva i privredu

RTV SLON
Novi udar na džep građana: Struja skuplja, uvode se blok tarife u tri boje
Foto: Ilustracija

Građani u bh. entitetu Republika Srpska od danas plaćaju električnu energiju po višim cijenama, a računi za domaćinstva bit će veći za 10 posto. Istovremeno, cijena električne energije za privredu povećana je za šest posto.

Povećanje se odnosi na mrežarinu, čije je poskupljenje najavila Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i primjenjivat će se u periodu od 2026. do 2028. godine.

„Cijene će se primjenjivati od 1. februara, odnosno od računa koje će potrošači dobiti u martu“, izjavio je ranije predsjednik RERS-a Vladislav Vladičić.

Zahtjev za povećanje mrežarine ranije su uputila distributivna preduzeća u okviru Elektroprivrede Republike Srpske, odnosno operateri distributivnih sistema, i to u iznosu od 46 posto, ali je konačnom odlukom odobreno povećanje od 20 posto.

Uz zahtjev za skuplju mrežarinu, iz ERS-a je ranije zatraženo i povećanje cijene električne energije od 20 posto, ali se od tog prijedloga, nakon reakcija javnosti, zasad odustalo.

pročitajte i ovo

Vijesti

Upis u prvi razred u RS-u od danas online, bez papira...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Fond PIO objavio za koliko će biti povećane januarske penzije u...

Vijesti

Oglasio se Elon Musk nakon objave njegovih mailova s Epsteinom

Politika

Stanivuković napravio skandal u Hrvatskoj: U govoru slavio Republiku Srpsku Krajinu

Vijesti

Doznake dijaspore rastu i jačaju monetarnu stabilnost BiH

Sport

Italijani pišu: Demirović na radaru evropskog velikana?

Politika

SDP BiH oštro odgovorio SDA i Komšiću zbog Komisije za nacionalne spomenike

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]