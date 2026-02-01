Struja u Republici Srpskoj skuplja od danas, veći računi za domaćinstva i privredu

Građani u bh. entitetu Republika Srpska od danas plaćaju električnu energiju po višim cijenama, a računi za domaćinstva bit će veći za 10 posto. Istovremeno, cijena električne energije za privredu povećana je za šest posto.

Povećanje se odnosi na mrežarinu, čije je poskupljenje najavila Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i primjenjivat će se u periodu od 2026. do 2028. godine.

„Cijene će se primjenjivati od 1. februara, odnosno od računa koje će potrošači dobiti u martu“, izjavio je ranije predsjednik RERS-a Vladislav Vladičić.

Zahtjev za povećanje mrežarine ranije su uputila distributivna preduzeća u okviru Elektroprivrede Republike Srpske, odnosno operateri distributivnih sistema, i to u iznosu od 46 posto, ali je konačnom odlukom odobreno povećanje od 20 posto.

Uz zahtjev za skuplju mrežarinu, iz ERS-a je ranije zatraženo i povećanje cijene električne energije od 20 posto, ali se od tog prijedloga, nakon reakcija javnosti, zasad odustalo.