UIO BIH: Problem elektronskog potpisivanja PDV prijava danas bi mogao biti riješen

Problem elektronskog potpisivanja PDV prijava u Uprava za indirektno oporezivanje trebao bi biti riješen tokom dana, potvrđeno je iz ove institucije, gdje je u toku otklanjanje tehničkih poteškoća vezanih za validaciju elektronski potpisanih poreskih prijava.

Problem elektronskog potpisivanja PDV prijava pojavio se početkom 2026. godine, kada su poreski obveznici mogli elektronski podnijeti prijave putem portala ePorezi, ali ih nisu mogli potpisati digitalnim kvalifikovanim potpisom. Razlog je tehnička neusklađenost verzija EU DSS biblioteke koja se koristi za validaciju elektronskih potpisa u skladu sa eIDAS direktivom.

Od 1. januara 2026. godine u primjeni je verzija 6.4 pomenute biblioteke, dok je sistem Uprave za indirektno oporezivanje za validaciju potpisa koristio verziju 5.11, što je dovelo do problema u dozvoljenoj dužini RSA ključa potrebnog za potpisivanje i validaciju. Iz Uprave navode da su preduzete sve potrebne aktivnosti na nadogradnji biblioteke na odgovarajuću verziju, te da je testiranje u završnoj fazi.

Iako su poreski obveznici bili onemogućeni da digitalno potpišu svoje prijave, iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da je prioritet bio očuvanje bezbjednosti informacionog sistema i autentičnosti podataka, s obzirom na osjetljivost informacija koje se u sistemu nalaze.

Podsjećaju da se PDV prijave predaju do 10. u tekućem mjesecu za prethodni obračunski period. Kako je 10. januar neradni dan, rok za podnošenje decembarskih PDV prijava pomjeren je na prvi naredni radni dan, odnosno 12. januar 2026. godine.