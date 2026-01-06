UIO BIH: Problem elektronskog potpisivanja PDV prijava danas bi mogao biti riješen

Nedžida Sprečaković
Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Problem elektronskog potpisivanja PDV prijava u Uprava za indirektno oporezivanje trebao bi biti riješen tokom dana, potvrđeno je iz ove institucije, gdje je u toku otklanjanje tehničkih poteškoća vezanih za validaciju elektronski potpisanih poreskih prijava.

Problem elektronskog potpisivanja PDV prijava pojavio se početkom 2026. godine, kada su poreski obveznici mogli elektronski podnijeti prijave putem portala ePorezi, ali ih nisu mogli potpisati digitalnim kvalifikovanim potpisom. Razlog je tehnička neusklađenost verzija EU DSS biblioteke koja se koristi za validaciju elektronskih potpisa u skladu sa eIDAS direktivom.

Od 1. januara 2026. godine u primjeni je verzija 6.4 pomenute biblioteke, dok je sistem Uprave za indirektno oporezivanje za validaciju potpisa koristio verziju 5.11, što je dovelo do problema u dozvoljenoj dužini RSA ključa potrebnog za potpisivanje i validaciju. Iz Uprave navode da su preduzete sve potrebne aktivnosti na nadogradnji biblioteke na odgovarajuću verziju, te da je testiranje u završnoj fazi.

Iako su poreski obveznici bili onemogućeni da digitalno potpišu svoje prijave, iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da je prioritet bio očuvanje bezbjednosti informacionog sistema i autentičnosti podataka, s obzirom na osjetljivost informacija koje se u sistemu nalaze.

Podsjećaju da se PDV prijave predaju do 10. u tekućem mjesecu za prethodni obračunski period. Kako je 10. januar neradni dan, rok za podnošenje decembarskih PDV prijava pomjeren je na prvi naredni radni dan, odnosno 12. januar 2026. godine.

pročitajte i ovo

Vijesti

U novoj godini skuplje cigarete, evo za koliko rastu akcize

Istaknuto

UIO već premašila prihod iz 2024. godine: Prikupljeno 11,6 milijardi KM...

BiH

U Gradišci spriječen uvoz 69.600 limenki lažnog Red Bull-a

Istaknuto

Otvara se dugo očekivani granični prelaz Gradiška, ali ipak neće raditi!

Vijesti

Nezakonih promet preko 300 tona duhana, optuženo 10 osoba

Vijesti

Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja

Vijesti

Presretači na cestama Tuzlanskog kantona tokom januara

Vijesti

Zbog hitne intervencije doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Vijesti

SIPA: Građani pomažu u otkivanju krivičnih djela

Istaknuto

Novi snijeg i led prijete Tuzlanskom kantonu, ljekari uputili apel građanima

Vijesti

/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]