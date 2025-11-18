Nezakonih promet preko 300 tona duhana, optuženo 10 osoba

Nedžida Sprečaković
Nezakonih promet preko 300 tona duhana, optuženo 10 osoba
Nezakonih promet preko 300 tona duhana, optuženo 10 osoba, foto: Ilustracija

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv deset osoba koje se terete da su postale pripadnici organizirane grupe, uključene u nezakonit promet više od 300 tona duhana i duhanskih prerađevina te plasmanu tih proizvoda na ilegalnom tržištu BiH.

Time je ostvarena imovinska korist u iznosu većem od 1,3 miliona KM, a za koji se osnovano sumnja da je izvršeno i pranje novca radnjama prikrivanja stvarnog porijekla.

Optuženi su Vican Jerko (1974) iz Posušja, Milićević Radoslav (1964) iz Posušja, Stanojević Stojan (1964) iz Bosanskog Šamca, Savkić Danijel (1984) iz Brčkog, Gotovčević Milorad (1991) iz Bijeljine, Marić Gojko (1956) iz Gruda, Marijanović Ljiljana (1958) iz Beočina, Srbija, u vrijeme počinjenja krivičnog djela zaposlenica UIO BiH, RC Mostar, Martić Miro (1973) iz Širokog Brijega te Simeunović Mladen (1970) iz Brčkog i Simeunović Tanasije (1973), također iz Brčkog.

Vican Jerko, kao organizator grupe, tereti se da je u pet odvojenih slučajeva dao mito u iznosima od po najmanje 1.000 KM optuženoj Marijanović Ljiljani, tada uposlenici UIO BiH, uz posredovanje optuženog Martić Mire, a sve da bi optužena učinila radnje koje u okviru svoje funkcije nije smjela učiniti.

Optužnicom su obuhvaćena krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. BiH, u vezi s krivičnim djelima nedozvoljena trgovina iz člana 212. KZ BiH, nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH, davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. KZ BiH, primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. KZ BiH te pranje novca iz člana 209. KZ BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

