Na današnji dan poginuo Hajrudin Mešić, kapetan Hajro

Ali Huremović
Na današnji dan poginuo Hajrudin Mešić, kapetan Hajro

Hajrudin Mešić, poznat kao kapetan Hajro, poginuo je na današnji dan, 30. oktobra 1992. godine, u selu Nezuk, tokom pokušaja uspostavljanja koridora prema Srebrenici. Danas se navršavaju 34 godine od pogibije jednog od najpoznatijih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine i heroja odbrane Teočaka.

Rođen je 1. januara 1959. godine u Srednjoj Trnovi kod Ugljevika. Osnovno obrazovanje završio je u Srednjoj i Donjoj Trnovi, nakon čega je upisao podoficirsku školu Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu.

Tokom vojne službe završio je Vojnu akademiju JNA u Beogradu i stekao čin kapetana. Prije početka agresije na Bosnu i Hercegovinu radio je u policiji u Ugljeviku.

Hajrudin Mešić predvodio odbranu Teočaka

Nakon okupacije Bijeljine i Zvornika 1992. godine, Mešić se aktivno uključio u organizovanje oružanog otpora. Bio je jedan od ključnih organizatora Teritorijalne odbrane na području Teočaka i Ugljevika, a potom i prvi komandant Prve teočanske brigade Armije RBiH.

Među saborcima i stanovništvom bio je poznat kao kapetan Hajro, ali i pod nadimkom Zmaj od Majevice. Njegovo ime posebno se vezuje za organizovanje odbrane Teočaka i okolnih područja tokom prvih mjeseci agresije.

Poginuo je 30. oktobra 1992. godine na prvoj borbenoj liniji u Nezuku, tokom akcije čiji je cilj bio uspostavljanje koridora prema opkoljenoj Srebrenici. Imao je 33 godine.

Nakon njegove pogibije, Prva teočanska brigada ponijela je ime Hajrudina Mešića.

Za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je ratnim priznanjem Zlatni ljiljan i policijskim odlikovanjem Medalja za hrabrost. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine posthumno ga je 1994. godine odlikovalo Ordenom heroja oslobodilačkog rata, dok je 1996. godine unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije RBiH.

Godišnjica pogibije Hajrudina Mešića, 30. oktobar, uvrštena je među datume koji se zvanično obilježavaju u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa Zakonom o značajnim datumima i ličnostima.

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