Na današnji dan poginuo Hajrudin Mešić, kapetan Hajro

Hajrudin Mešić, poznat kao kapetan Hajro, poginuo je na današnji dan, 30. oktobra 1992. godine, u selu Nezuk, tokom pokušaja uspostavljanja koridora prema Srebrenici. Danas se navršavaju 34 godine od pogibije jednog od najpoznatijih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine i heroja odbrane Teočaka.

Rođen je 1. januara 1959. godine u Srednjoj Trnovi kod Ugljevika. Osnovno obrazovanje završio je u Srednjoj i Donjoj Trnovi, nakon čega je upisao podoficirsku školu Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu.

Tokom vojne službe završio je Vojnu akademiju JNA u Beogradu i stekao čin kapetana. Prije početka agresije na Bosnu i Hercegovinu radio je u policiji u Ugljeviku.

Hajrudin Mešić predvodio odbranu Teočaka

Nakon okupacije Bijeljine i Zvornika 1992. godine, Mešić se aktivno uključio u organizovanje oružanog otpora. Bio je jedan od ključnih organizatora Teritorijalne odbrane na području Teočaka i Ugljevika, a potom i prvi komandant Prve teočanske brigade Armije RBiH.

Među saborcima i stanovništvom bio je poznat kao kapetan Hajro, ali i pod nadimkom Zmaj od Majevice. Njegovo ime posebno se vezuje za organizovanje odbrane Teočaka i okolnih područja tokom prvih mjeseci agresije.

Poginuo je 30. oktobra 1992. godine na prvoj borbenoj liniji u Nezuku, tokom akcije čiji je cilj bio uspostavljanje koridora prema opkoljenoj Srebrenici. Imao je 33 godine.

Nakon njegove pogibije, Prva teočanska brigada ponijela je ime Hajrudina Mešića.

Za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je ratnim priznanjem Zlatni ljiljan i policijskim odlikovanjem Medalja za hrabrost. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine posthumno ga je 1994. godine odlikovalo Ordenom heroja oslobodilačkog rata, dok je 1996. godine unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije RBiH.

Godišnjica pogibije Hajrudina Mešića, 30. oktobar, uvrštena je među datume koji se zvanično obilježavaju u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa Zakonom o značajnim datumima i ličnostima.