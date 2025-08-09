Bitcoin oborio rekord od 118 hiljada dolara, prognoze podijelile investitore

Dok jedni predviđaju da će bitcoin do kraja godine dostići vrijednost od 150.000 dolara, drugi smatraju da su takve prognoze nerealne.

Nedavno je zabilježen novi rekord kada je riječ o najpopularnijoj svjetskoj kriptovaluti, koja je porasla iznad 118 hiljada dolara, čime je ovogodišnji rast premašio 26 posto.

Ulagatelji iz Bosne i Hercegovine zadovoljni su ovim kretanjima, ali o njihovom broju i strukturi malo se zna. Nakon posljednjeg rasta, oglasila se i BCX, prva i najveća kriptomjenjačnica u BiH.

– Bitcoin je danas najpoznatija kriptovaluta na svijetu koja je pokrenula revoluciju u modernim finansijama. Sve više ljudi širom svijeta, pa i u BiH, odlučuje dio svoje ušteđevine čuvati u bitcoinu kao digitalnom zlatu koje nudi alternativu klasičnom bankarskom sistemu. Zbog ograničene količine od maksimalno 21 milion BTC-a, njegova vrijednost dugoročno raste. Najbolji dokaz za to je rekordna cijena od 118 hiljada dolara – saopćeno je iz BCX-a.

Prema riječima stručnjaka, novi rekord pokazuje koliko raste povjerenje investitora u kriptovalute, ali podsjećaju da je riječ o tržištu s rizikom. Savjetuju da se početnici dobro informišu, ulažu manje iznose i budu spremni na dugoročno čuvanje, bez ishitrenih odluka.

Na globalnom tržištu, rast vrijednosti bitcoina pripisuje se i tzv. institucionalnoj akumulaciji, odnosno pojačanoj kupovini od strane velikih investitora, što smanjuje likvidnost na burzama.

Dodatni utjecaj na kripto-scenu dolazi iz SAD-a, gdje je Donald Trump u martu potpisao izvršnu uredbu kojom se uvode strateške rezerve kriptovaluta.

Njegova administracija imenovala je više zvaničnika naklonjenih kriptovalutama, a Trumpove kompanije ušle su i u kripto sektor. Njegova medijska kompanija, Trump Media & Technology Group, planira lansirati investicioni fond koji bi uključivao i bitcoin.

Ethereum, druga najveća kriptovaluta, skočio je gotovo pet posto na 2.956 dolara, dosegnuvši ranije i 3.000 dolara, što je najviša vrijednost u posljednjih pet mjeseci. Analitičari predviđaju da bi bitcoin do kraja godine mogao vrijediti između 145.000 i 167.000 dolara, dok neki prognoziraju i 458.000 dolara do kraja desetljeća.

– Trenutno svjedočimo bijegu ka tzv. tvrdim imovinama, uključujući bitcoin. Kako države nastavljaju štampati novac neodrživom brzinom, ljudi traže alternativne načine da očuvaju vrijednost. Zlato je stoljećima bilo glavni čuvar vrijednosti, a bitcoin sada preuzima tu ulogu kao digitalna verzija zlata – kazao je Josh Fraser, suosnivač platforme Origin Protocol.

Ipak, nisu svi investitori jednako optimistični, pa rasprave o budućnosti bitcoina i dalje dijele tržište.