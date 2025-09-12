Kriptovalute sve češće u slučajevima organiziranog kriminala

Ali Huremović
U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine održana je četverodnevna specijalizirana obuka o savremenim tehnikama otkrivanja finansijskog kriminala u digitalnom prostoru, s posebnim fokusom na kriptovalute. Obuka je realizovana uz podršku Evropske unije kroz projekt EU4JUSTICE.

Kako je navedeno u saopćenju Tužilaštva BiH, radionica je okupila tužioce i stručni kadar tog tužilaštva, te službenike Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) koji rade na slučajevima finansijskog kriminala.

Kriptovalute u fokusu istraga
Istaknuto je da je nezakonita finansijska dobit koja uključuje kriptovalute sve prisutnija i da je već evidentirana u slučajevima organiziranog i prekograničnog kriminala. U pojedinim istragama Tužilaštva BiH, na osnovu dokaza pribavljenih putem aplikacija SKY i ANOM, preduzete su pravosudne mjere blokade imovine u značajnim iznosima.

Specijalistički trening
Tokom obuke učesnici su usvajali znanja o istražnim tehnikama, analizi finansijskih tokova i modalitetima njihove zloupotrebe, kao i o metodama osiguranja i oduzimanja nezakonito stečene imovine.

Iz Tužilaštva BiH poručuju da je ovakav vid edukacije od posebnog značaja, jer jača kapacitete domaćih institucija u borbi protiv savremenih oblika finansijskog kriminala.

