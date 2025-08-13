Američka Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) potvrdila je da liquid staking tokeni ne potpadaju pod kategoriju vrijednosnih papira. Ova odluka donosi veću regulatornu jasnoću i izaziva optimizam u industriji digitalnih finansija.

Sada se liquid staking tokeni mogu koristiti za poboljšanje upravljanja likvidnošću unutar spot ETF-ova vezanih za Ethereum (ETH). Očekuje se da će to olakšati usvajanje ETF-ova koji uključuju staking, a odluka bi mogla utjecati i na druge segmente decentraliziranih finansija (DeFi), uključujući cross-chain povezivanje i korištenje „wrapped“ tokena.

Trump potpisao uredbu: Kriptovalute ulaze u penzione fondove

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, potpisao je izvršnu uredbu koja omogućava uključivanje kriptovaluta u 401(k) penzione planove, jedan od najčešće korištenih oblika štednje za starost u SAD-u.

Cilj uredbe je povećati diverzifikaciju portfolija i privući veće prilive kapitala u tržišta digitalne imovine i alternativnih investicija. Stručnjaci upozoravaju da ovakva ulaganja nose veće rizike, uključujući manju transparentnost i više naknade, pa se preporučuje oprezan i informiran pristup.

Ripple kupio kompaniju Rail za 200 miliona dolara

Američka blockchain kompanija Ripple, poznata po kriptovaluti XRP, objavila je kupovinu kompanije Rail, specijalizirane za platna rješenja bazirana na stablecoinima, u poslu vrijednom 200 miliona dolara.

Cilj akvizicije je unapređenje Rippleove stabilne kriptovalute RLUSD, čije se lansiranje očekuje u narednim mjesecima. Ripple jača svoju poziciju u sektoru digitalnih plaćanja, posebno u oblasti stablecoina, koji postaju centralna tačka interesa za finansijske institucije i tehnološke kompanije.