Zabranjeno pušenje kao Neuštekani konačno u Tuzli i Mostaru

Nakon rasprodanih koncerata u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Zadru i Osijeku legendarni bend u akustičnoj postavi stiže i u Tuzlu i Mostar. Koncert u Tuzli će se održati 17.4.2026. u BKC-u, a koncert u Mostaru će se održati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača 23.4.2026.

Legendarni bend koji je 2024. godine obilježio 40 godina od izlaska kultnog albuma “Das Ist Walter”, projektom “Neuštekani” još jednom je pokazao da je “zauvijek mlad” i spreman za nove izazove.

Ovaj projekt, kojim je Sejo Sexon želio da, kako kaže, “ispravi nepravdu i izvede uživo pjesme od kojih su mnoge, po prvi puta, ugledale svjetla pozornice”, nudi Zabranjeno pušenje u unplugged verziji, na akustičnim instrumentima, kao priču i dirljivu emociju.

U intimnijoj atmosferi, uz do sada neotkriveni glazbeni repertoar, publika će i u Tuzli i u Mostaru biti u prilici čuti i kratke priče vezane za nastanak i rođenje Zabranjenog pušenja, kao i pjesme koje do sada nisu izvođene na koncertima, kao što su “Pismo Elvisu”, “Laku noć, stari”, “Arizona dream”, “Nema više”, ili “Kad dernek utihne”…

Virtuozna svirka benda koji je u “neuštekanoj” verziji dobio priliku pokazati svoje muzičko umijeće u punom sjaju, učinit će da i najpoznatije pjesme Zabranjenog pušenja, poput “Djevojčica kojima miriše koža”, “Fikrete”, “Lijepe Alme”, zazvuče malo drugačije, a publika će uživati u jedinstvenoj “vožnji” kroz dugu i plodnu karijeru ove grupe.

“Pred prvi nastup Neuštekanih u Sarajevu imao sam ogromnu tremu, kao da prvi put izlazim na scenu, a nakon sjajnih koncerta u mom rodnom gradu, a potom i u Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Beogradu, Podgorici te Osijeku, jedva čekam susret s publikom u Tuzli i Mostaru i veselim se što ćemo biti u prilici da i s njima podijelimo ovo za nas, a nadam se i za njih, fantastično glazbeno iskustvo”, kaže Sejo Sexon.

Ulaznice za koncerte su u prodaji po cijeni od 40 i 50 KM, a mogu se nabaviti preko servisa za prodaju ulaznica entrio.ba. U Tuzli se osim putem Entrija ulaznice mogu kupiti i u CD shopu Mido, EXC mjenjačnici u Mercatoru te na blagajni BKC-a, dok se u Mostaru ulaznice mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača te u EXC mjenjačnicama u Mepas Mallu i Retail Parku Plaza.