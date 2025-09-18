Riješena dilema, da li se i koji duhanski proizvodi mogu koristiti u zatvorenom

RTV SLON
Zakon o pušenju u RS: Put ka jedinstvenom rješenju u BiH?
Zakon o pušenju u RS: Put ka jedinstvenom rješenju u BiH?

Usvajanjem Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima u Federaciji BiH otvorila se dilema da li se i koji duhanski proizvodi mogu koristiti u zatvorenom. Član 2. Zakona donosi precizne definicije duhana i proizvoda za pušenje, ali i same radnje pušenja.

Prema zakonu, pušenje je radnja koja podrazumijeva sagorijevanje duhanskih proizvoda i stvaranje dima koji se oslobađa u zrak. Međutim, bezdimni duhanski proizvodi ne spadaju u ovu kategoriju, jer njihova uporaba ne uključuje proces izgaranja.

U bezdimne duhanske proizvode ubrajaju se duhan za žvakanje, šmrkanje i oralnu upotrebu, kao i nesagorijevajući duhan koji se koristi putem aerosola od zagrijanog duhana, ali bez sagorijevanja. Upravo zato njihova uporaba ne može biti tretirana kao pušenje, pa se zakonska zabrana na njih ne odnosi.

To znači da su bezdimni duhanski proizvodi, uključujući i elektronske cigarete koje ne stvaraju dim, dozvoljeni u zatvorenim prostorima. Ovim pojašnjenjem uklonjena je dilema koja je postojala među građanima nakon početka primjene zakona.

pročitajte i ovo

BiH

U Beču će biti otkriven spomenik „Cvijet Srebrenice“

BiH

Sindikati SIPA-e i Službe za strance uputili otvoreno pismo Borjani Krišto

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. septembar

BiH

Sastanak zamjenika Bošnjaka i veleposlanika Reillyja

BiH

Fond solidarnosti Federacije BiH nije mijenjao listu lijekova od 2019. godine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]