Riješena dilema, da li se i koji duhanski proizvodi mogu koristiti u zatvorenom

Usvajanjem Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima u Federaciji BiH otvorila se dilema da li se i koji duhanski proizvodi mogu koristiti u zatvorenom. Član 2. Zakona donosi precizne definicije duhana i proizvoda za pušenje, ali i same radnje pušenja.

Prema zakonu, pušenje je radnja koja podrazumijeva sagorijevanje duhanskih proizvoda i stvaranje dima koji se oslobađa u zrak. Međutim, bezdimni duhanski proizvodi ne spadaju u ovu kategoriju, jer njihova uporaba ne uključuje proces izgaranja.

U bezdimne duhanske proizvode ubrajaju se duhan za žvakanje, šmrkanje i oralnu upotrebu, kao i nesagorijevajući duhan koji se koristi putem aerosola od zagrijanog duhana, ali bez sagorijevanja. Upravo zato njihova uporaba ne može biti tretirana kao pušenje, pa se zakonska zabrana na njih ne odnosi.

To znači da su bezdimni duhanski proizvodi, uključujući i elektronske cigarete koje ne stvaraju dim, dozvoljeni u zatvorenim prostorima. Ovim pojašnjenjem uklonjena je dilema koja je postojala među građanima nakon početka primjene zakona.