Vremenska prognoza: Stižu nam pljuskovi i padavine

U naredne dvije sedmice vrijeme će se postepeno stabilizovati, uz pad temperature prema kraju perioda. Sredinom prve sedmice očekuje se vrućina, ali i povremeni pljuskovi, naročito vikendom. Tokom druge sedmice temperature će se kretati oko 27–29°C, uz češće pljuskove, posebno krajem perioda. Tačan raspored padavina još je neizvjestan, pa se preporučuje praćenje dnevne prognoze. Generalno, trend idućih dana ide prema nešto svježijem i promjenljivijem vremenu.

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i vrlo toplo vrijeme. Tokom jutra temperatura će se kretati od 16 do 21 stepen, da bi do podneva dostigla vrhunac od 36 stepeni u većini gradova, dok će u Gradačcu biti do 37 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, jači u sjevernim dijelovima poput Gradačca gdje će tokom poslijepodneva dostizati 6 m/s. Od 13 do 18 sati mogući su lokalni razvoji oblaka, ali bez značajnijih padavina. Upozorenje: Visoke temperature do 37 stepeni na snazi su od 10 do 13 sati za cijelu regiju TK, s posebnim naglaskom na Gradačac, gdje se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. U večernjim satima slijedi postepeno osvježenje.

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme s visokim temperaturama. U utorak, 18. avgusta, mogući su obilniji pljuskovi s padavinama do 5.1 mm/h, posebno u centralnim i istočnim gradovima poput Živinica, Kalesije, Tuzle i Banovića, dok će sjeverni dijelovi imati nešto manje padavina. Od srijede 19. do četvrtka 20. avgusta ponovo pretežno sunčano i vruće, s temperaturama do 35 stepeni. Petak 21. i subota 22. avgusta donose pojačanu oblačnost i moguće pljuskove, posebno u subotu s padavinama do 2.3 mm/h. Od nedjelje 23. avgusta stabilizacija s temperaturama od 32 do 35 stepeni, uz povremene popodnevne nestabilnosti u ponedjeljak. Noćne temperature kretat će se od 15 do 20 stepeni.

15 Dana

U narednih petnaest dana u TK očekuje se zadržavanje ljetnog karaktera s čestim vrućinama, ali uz više varijacija. Prva sedmica, do 24. avgusta, biće topla s povremenim nestabilnostima i mogućim grmljavinskim pljuskovima, naročito 21, 22. i 24. avgusta, kada su vjerovatnoće padavina 30 do 80 posto. Od 25. avgusta slijedi postepeno osvježenje s temperaturama od 28 do 31 stepen, povremeno s kišom, posebno 28. avgusta kada se očekuju obilniji pljuskovi s padavinama do 1.7 mm/h. Krajem avgusta i početkom septembra temperature će se stabilizovati na 29 do 30 stepeni uz smanjenje padavina jugoistočnih područja. Upozorenje: Od 28. do 31. avgusta moguće su češće popodnevne nestabilnosti, posebno u Kladnju i sjevernim dijelovima, uz lokalne pljuskove i kratkotrajno jače vjetrove.

Vremenska prognoza BiH

Danas U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz postepeni porast temperature tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, koja će se brzo razići. Tokom popodneva, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, očekuje se razvoj naoblačenja s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Upozorenje: Za regiju Prijedor i Banja Luka od 17. Augusta u 14:00 do 17. Augusta u 21:59, očekuju se lokalni grmljavinski procesi i udari vjetra 40-50 km/h. Upozorenje: Za regiju Foca od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 08:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Tople i suho zadržaće se u Hercegovini i na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, na jugu i istoku povremeno pojačan. Jutarnje temperature od 15 do 23°C, dnevne od 32 do 37°C, najviše u Hercegovini i na krajnjem sjeveroistoku.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s čestim padavinama, osobito u sjevernim, sjeverozapadnim i središnjim dijelovima Bosne. U srijedu i četvrtak bit će pretežno sunčano i suho, s visokim temperaturama. Od petka se očekuje jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, pri čemu su u subotu mogući lokalni pljuskovi s obilnijom količinom padavina. Upozorenje: Za regiju Trebinje od 18. Augusta u 10:00 do 18. Augusta u 15:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Banja Luka od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 04:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Prijedor od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 06:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Visegrad od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 09:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Temperature će se kretati od 26 do 38°C, s najvišim vrijednostima u četvrtak i petak na istoku i Hercegovini. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, s povremenim pojačanjima tokom pljuskova.