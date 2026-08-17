Vremenska prognoza: Stižu nam pljuskovi i padavine

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli očekuje se vruć dan s temperaturom koja će u popodnevnim satima dosegnuti čak 36°C. Jutro je svježe, oko 16°C, pa je za rane sate preporučljiva lagana jakna. Kišobran vam danas neće trebati jer padavine nisu u prognozi. Vjetar će biti slab, do 1 m/s, uz udare koji poslijepodne mogu dostići 10 m/s. Obucite laganu i prozračnu odjeću te izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Također, izdato je upozorenje na visoke temperature koje je na snazi od 10 do 13 sati.
Sutra
Sutra stiže osvježenje: temperatura će biti znatno niža, sa najvišom vrijednošću od 25°C. Već u ranim jutarnjim satima očekuje se kiša, koja će trajati do 9 sati, s vjerovatnoćom do 85% i intenzitetom do 1.7 mm/h. Ova promjena donosi pljuskove koji će napuniti tlo i sniziti temperature. Obavezno ponesite kišobran ako izlazite ujutro, a tokom dana obucite nešto toplije.
7 Dana
U sedmici koja je pred nama vidjet ćemo velike temperaturne razlike. Utorak donosi kišu i najnižu temperaturu u sedmici, tek 25°C, dok će srijeda i četvrtak biti izuzetno vrući, uz maksimalne vrijednosti do 36°C. Petak donosi mogućnost pljuskova, a subota je najnestabilnija s vjerovatnoćom padavina od 70% i najvišom temperaturom od 32°C. Nedjelja i ponedjeljak donose djelimično vedro vrijeme, uz povremene lokalne pljuskove. Najbolji dan za aktivnosti napolju biće srijeda ili četvrtak, kada je nebo vedro, dok je subota najlošija zbog kiše i grmljavine.
15 Dana
U naredne dvije sedmice vrijeme će se postepeno stabilizovati, uz pad temperature prema kraju perioda. Sredinom prve sedmice očekuje se vrućina, ali i povremeni pljuskovi, naročito vikendom. Tokom druge sedmice temperature će se kretati oko 27–29°C, uz češće pljuskove, posebno krajem perioda. Tačan raspored padavina još je neizvjestan, pa se preporučuje praćenje dnevne prognoze. Generalno, trend idućih dana ide prema nešto svježijem i promjenljivijem vremenu.
Vremenska prognoza Tuzlanski kanton
Danas
U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i vrlo toplo vrijeme. Tokom jutra temperatura će se kretati od 16 do 21 stepen, da bi do podneva dostigla vrhunac od 36 stepeni u većini gradova, dok će u Gradačcu biti do 37 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, jači u sjevernim dijelovima poput Gradačca gdje će tokom poslijepodneva dostizati 6 m/s. Od 13 do 18 sati mogući su lokalni razvoji oblaka, ali bez značajnijih padavina. Upozorenje: Visoke temperature do 37 stepeni na snazi su od 10 do 13 sati za cijelu regiju TK, s posebnim naglaskom na Gradačac, gdje se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. U večernjim satima slijedi postepeno osvježenje.
7 Dana
Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme s visokim temperaturama. U utorak, 18. avgusta, mogući su obilniji pljuskovi s padavinama do 5.1 mm/h, posebno u centralnim i istočnim gradovima poput Živinica, Kalesije, Tuzle i Banovića, dok će sjeverni dijelovi imati nešto manje padavina. Od srijede 19. do četvrtka 20. avgusta ponovo pretežno sunčano i vruće, s temperaturama do 35 stepeni. Petak 21. i subota 22. avgusta donose pojačanu oblačnost i moguće pljuskove, posebno u subotu s padavinama do 2.3 mm/h. Od nedjelje 23. avgusta stabilizacija s temperaturama od 32 do 35 stepeni, uz povremene popodnevne nestabilnosti u ponedjeljak. Noćne temperature kretat će se od 15 do 20 stepeni.
15 Dana
U narednih petnaest dana u TK očekuje se zadržavanje ljetnog karaktera s čestim vrućinama, ali uz više varijacija. Prva sedmica, do 24. avgusta, biće topla s povremenim nestabilnostima i mogućim grmljavinskim pljuskovima, naročito 21, 22. i 24. avgusta, kada su vjerovatnoće padavina 30 do 80 posto. Od 25. avgusta slijedi postepeno osvježenje s temperaturama od 28 do 31 stepen, povremeno s kišom, posebno 28. avgusta kada se očekuju obilniji pljuskovi s padavinama do 1.7 mm/h. Krajem avgusta i početkom septembra temperature će se stabilizovati na 29 do 30 stepeni uz smanjenje padavina jugoistočnih područja. Upozorenje: Od 28. do 31. avgusta moguće su češće popodnevne nestabilnosti, posebno u Kladnju i sjevernim dijelovima, uz lokalne pljuskove i kratkotrajno jače vjetrove.
Vremenska prognoza BiH
Danas
U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz postepeni porast temperature tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, koja će se brzo razići. Tokom popodneva, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, očekuje se razvoj naoblačenja s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Upozorenje: Za regiju Prijedor i Banja Luka od 17. Augusta u 14:00 do 17. Augusta u 21:59, očekuju se lokalni grmljavinski procesi i udari vjetra 40-50 km/h. Upozorenje: Za regiju Foca od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 08:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Tople i suho zadržaće se u Hercegovini i na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, na jugu i istoku povremeno pojačan. Jutarnje temperature od 15 do 23°C, dnevne od 32 do 37°C, najviše u Hercegovini i na krajnjem sjeveroistoku.
7 Dana
U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s čestim padavinama, osobito u sjevernim, sjeverozapadnim i središnjim dijelovima Bosne. U srijedu i četvrtak bit će pretežno sunčano i suho, s visokim temperaturama. Od petka se očekuje jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, pri čemu su u subotu mogući lokalni pljuskovi s obilnijom količinom padavina. Upozorenje: Za regiju Trebinje od 18. Augusta u 10:00 do 18. Augusta u 15:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Banja Luka od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 04:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Prijedor od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 06:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Visegrad od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 09:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Temperature će se kretati od 26 do 38°C, s najvišim vrijednostima u četvrtak i petak na istoku i Hercegovini. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, s povremenim pojačanjima tokom pljuskova.
15 Dana
U periodu od 15 dana očekuje se postepeno smanjenje padavina i stabilizacija vremena u drugoj sedmici. Prva sedmica donosi česte pljuskove i grmljavinu, posebno u sjeverozapadnim, sjevernim i središnjim predjelima, s izraženijom nestabilnošću u petak i ponedjeljak. U Hercegovini i na jugu zadržat će se suše i toplije vrijeme, ali su mogući lokalni pljuskovi uz grmljavinu, osobito oko petka 28. Augusta. Upozorenje: Za regiju Visegrad od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 09:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Upozorenje: Za regiju Foca od 17. Augusta u 22:00 do 18. Augusta u 08:00, očekuju se lokalni grmljavinski procesi. Od druge sedmice očekuje se više sunčanih intervala, uz rijeđe padavine i porast dnevnih temperatura. Jutarnje temperature od 15 do 22°C, dnevne od 27 do 35°C, s najvišim vrijednostima na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočni i jugoistočni, povremeno pojačan uz nestabilne prilike.