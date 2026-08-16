Danas sunčano i veoma toplo, temperature do 37 stepeni

RTV SLON
Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, uz dnevne temperature zraka koje će dostizati i do 37 stepeni Celzijusa.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu zemlje puhat će jugozapadni, dok će u ostalim područjima preovladavati istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, a na jugu zemlje do 26. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 37 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne posebno u najtoplijem dijelu dana, kada će zbog visokih temperatura biti izraženo toplotno opterećenje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodniji za boravak na otvorenom.

Kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu se javiti umor, iscrpljenost, glavobolja, razdražljivost i osjećaj malaksalosti. Poseban oprez savjetuje se osobama osjetljivim na visoke temperature.

Građanima se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu i težih fizičkih aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, uz dovoljan unos tečnosti i odgovarajuću zaštitu od sunčevog zračenja.

Sunčano i veoma toplo vrijeme obilježit će današnji dan u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

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