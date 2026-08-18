Nakon dugog perioda sušnog i izrazito toplog vremena, Tuzlu je danas konačno zahvatila kiša, donoseći prijeko potrebno osvježenje građanima, ali i vegetaciji i poljoprivrednim površinama koje su proteklih sedmica bile izložene visokim temperaturama i nedostatku padavina.

Jutro u Tuzli osvanulo je uz znatno ugodnije temperature i oblačno vrijeme, a prema aktuelnim meteorološkim podacima tokom dana očekuju se povremena kiša, lokalni pljuskovi i mogućnost grmljavine. Najviša dnevna temperatura trebala bi se zadržati oko 27 do 29 stepeni Celzijusa, što predstavlja značajno olakšanje u odnosu na temperature kojima su građani bili izloženi prethodnih dana.

Kiša nakon dana nesnosnih vrućina

Promjena vremena posebno je dobrodošla nakon izrazito toplog perioda koji je obilježio prvu polovinu augusta. Koliko su temperature bile visoke najbolje pokazuje podatak da je za 11. august na području Bosne i Hercegovine bilo izdato narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Na opasnosti od velikih vrućina upozoravala je i Služba civilne zaštite Grada Tuzle.

Dugotrajno sunčano vrijeme, visoke dnevne temperature i nedostatak značajnijih padavina ostavili su traga na travnjacima, baštama i poljoprivrednim površinama, zbog čega će današnja kiša mnogima biti više nego dobrodošla.

Osim što je rashladila zrak i donijela predah od ljetne žege, kiša bi barem privremeno mogla ublažiti posljedice sušnog perioda. Nakon sedmica u kojima se tražila hladovina i svaki način da se pobjegne od visokih temperatura, prizor mokrih ulica i zvuk kiše ovog jutra mnogi Tuzlaci vjerovatno dočekuju s olakšanjem.

Osvježenje neće dugo trajati

Ipak, današnja promjena vremena, prema trenutnim prognozama, neće označiti potpuni kraj ljetnih vrućina.

Već u srijedu, 19. augusta, očekuje se ponovo sunčanije i toplije vrijeme, uz dnevne temperature oko 33 do 34 stepena. Još toplije moglo bi biti u četvrtak, kada se na području Bosne i Hercegovine očekuju temperature i do 36 stepeni Celzijusa.

To znači da je današnja kiša prije svega kratkotrajni predah od vrućina, a ne definitivni kraj toplog perioda.

Kiša kojoj se ovog ljeta mnogi raduju

Iako kišni dani tokom ljeta najčešće pokvare planove za boravak na otvorenom, situacija je ovog puta drugačija. Nakon dugog perioda visokih temperatura i suhog vremena, svaka ozbiljnija količina padavina predstavlja olakšanje.

Tuzla je tako ovog 18. augusta dobila kratki predah od ljetne žege – mokre ulice, svježiji zrak i znatno ugodniju temperaturu.

A nakon sedmica sunca i vrućine, malo je onih koji će se danas žaliti na kišu.