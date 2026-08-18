Požari u Hercegovini: Gorjelo na više lokacija, jedan požar još aktivan

Požari u Hercegovini tokom proteklog dana i noći zabilježeni su na više lokacija, a vatrogasci su intervenisali na području Mostara, Čapljine, Čitluka, Konjica, Stoca i Neuma. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, većina požara je ugašena ili stavljena pod kontrolu, dok je jedan još aktivan.

Na području Mostara, u naselju Raštani, tokom noći gorjeli su trava i nisko raslinje. Više intervencija zabilježeno je i u Čapljini, gdje su vatrogasci gasili požare u Čeljevu, Gabela Polju, Jasenici i Adi. Na Jasenici su gorjeli šuma i raslinje, dok je na ostalim lokacijama uglavnom gorjela trava, biljni otpad i smeće.

Požari u Hercegovini zahvatili su i područje Čitluka. Na lokalitetu Trtla u Blatnici vatra je zahvatila travu i nisko raslinje, a prema posljednjim informacijama taj požar je i dalje aktivan. Vatrogasci su intervenisali i u Bijakovićima.

Na području Konjica požari su lokalizirani i nalaze se pod kontrolom, dok pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice nadgledaju požarišta i ostaju u pripravnosti. Na Bradini je tokom večeri gorio automobil.

Intervencija je bilo i u Stocu, gdje su gorjeli trava i nisko raslinje na području Jasoč-Todoruše, kao i u Neumu, gdje je požar tokom noći zabilježen u Neretvanskoj ulici.

Zbog visokih temperatura i suhog rastinja opasnost od novih požara u Hercegovini i dalje je izražena.