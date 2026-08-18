Preminula Vedrana Rudan, poznata književnica i novinarka

Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka čiji su britki tekstovi godinama izazivali veliku pažnju javnosti, preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o njenoj smrti potvrdili su izvori bliski porodici, nakon što je jutros na njenom Facebook profilu objavljena poruka da je „preselila na područje bez signala“.

Rudan je rođena 29. oktobra 1949. godine u Opatiji, a odrasla je u Mošćeničkoj Dragi. Završila je studij hrvatskog i njemačkog jezika, a prije književne karijere radila je kao učiteljica, turistička vodičica, prevoditeljica i novinarka. Godinama je radila na radiju i pisala za brojne novine i časopise.

Široj publici postala je poznata nakon objavljivanja romana „Uho, grlo, nož“ 2002. godine, koji je preveden na više jezika i adaptiran za pozorište. Uslijedile su brojne knjige, među kojima su „Ljubav na posljednji pogled“, „Ja nevjernica“, „Dabogda te majka rodila“, „Crnci u Firenci“ i „Zašto psujem“.

Vedrana Rudan bila je prepoznatljiva po direktnom jeziku, ironiji i crnom humoru, a u svojim tekstovima često se bavila položajem žena, porodičnim odnosima, društvenim problemima, starenjem i vlastitim životnim iskustvima. Njeni stavovi nerijetko su izazivali polemike i dijelili javnost.

U aprilu 2024. godine dijagnosticiran joj je rijedak karcinom žučnih vodova jetre, nakon čega je operisana. O bolesti i liječenju govorila je bez zadrške, nastavljajući pisati i tokom najtežeg perioda života. Iza Vedrane Rudan ostali su brojni romani, kolumne i tekstovi, kao i višedecenijska književna i novinarska karijera.