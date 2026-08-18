Koncert The Prodigyja u Sarajevu održan je na stadionu Grbavica bez prodaje i točenja alkohola, a odluka nadležnih izazvala je brojne reakcije i otvorila pitanje zbog čega je upravo na ovom događaju uvedeno takvo ograničenje.

Na odluku je reagovala Darja Softić-Kadenić, ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo u ostavci i članica Naše stranke, koja je od nadležnih institucija zatražila da javnosti objasne razloge zabrane. Istakla je da policija ima pravo uvoditi određena ograničenja kada sigurnosna procjena pokaže da je to potrebno, ali da takve odluke trebaju biti jasno obrazložene.

Posebno je ukazala na činjenicu da je iste večeri na drugom velikom muzičkom događaju u Sarajevu prodaja alkohola bila dozvoljena. Zbog toga je, između ostalog, postavila pitanje da li organizator nije ispunio određene sigurnosne uslove ili je postojala konkretna procjena povećanog rizika vezana za mjesto održavanja, broj posjetilaca ili neki drugi faktor.

Koncert The Prodigyja u Sarajevu i zabranu komentarisao je i zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković. Prema njegovim navodima, organizatori su do pred početak događaja bili u neizvjesnosti, nakon čega im je saopćeno da točenje alkohola neće biti dozvoljeno. Mioković smatra da bi javnost trebala dobiti obrazloženje sigurnosne procjene na osnovu koje je takva odluka donesena.

Dolazak britanske grupe, koja decenijama ima kultni status na elektronskoj i alternativnoj muzičkoj sceni, privukao je veliku pažnju publike, a upravo je odluka o zabrani alkohola nakon koncerta postala jedna od tema o kojima se najviše raspravlja. Predstavnici vlasti koji su reagovali poručuju da ne osporavaju pravo policije da donosi sigurnosne odluke, ali traže da kriteriji na kojima se one zasnivaju budu poznati javnosti.