Kantonalno tužilaštvo TK za pet mjeseci riješilo više od 5.400 predmeta

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u prvih pet mjeseci ove godine zabilježilo je povećan priliv predmeta, ali i veći broj riješenih predmeta u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Tužilaštva, od januara do maja 2026. godine zaprimljen je 5.171 predmet, što je za 22 posto više nego u istom periodu 2025. godine. Uprkos većem obimu posla, riješeno je ukupno 5.449 predmeta, odnosno 1.134 predmeta više nego prošle godine. To predstavlja povećanje od 26,3 posto.

Značajan napredak ostvaren je i kada je riječ o rješavanju starih predmeta, koji su među važnim prioritetima rada ove pravosudne institucije. U prvih pet mjeseci ove godine riješeno je 797 starih predmeta, dok je u istom periodu prošle godine riješeno 357 takvih predmeta. Prema navedenim podacima, riječ je o povećanju od 123,2 posto.

Povećan je i procenat realizacije starih predmeta, sa 49,9 posto na 63,1 posto, što je, kako se navodi, doprinijelo smanjenju zaostalih predmeta i efikasnijem ostvarivanju prava građana na pravovremenu pravdu.

Efikasnijem radu doprinijelo je i češće spajanje predmeta. Tokom prvih pet mjeseci 2026. godine spojeno je 600 predmeta, što je za 78,6 posto više nego u istom periodu prošle godine. Ovakav način rada omogućava brže vođenje postupaka, bolje korištenje raspoloživih resursa i ujednačenije donošenje tužilačkih odluka.

Podaci ukazuju i na povećanu procesnu aktivnost Kantonalnog tužilaštva TK. Broj podignutih optužnica veći je za 6,6 posto, dok je broj naredbi o neprovođenju istrage povećan za 21,1 posto. Iz Tužilaštva navode da ovi pokazatelji upućuju na efikasnije donošenje odluka i obradu većeg broja predmeta.

Kada je riječ o najčešćim krivičnim djelima na području Tuzlanskog kantona, u posmatranom periodu najviše prijava odnosilo se na posjedovanje i uživanje opojnih droga, ukupno 287 predmeta. Slijede nasilje u porodici sa 231 predmetom, krađa sa 163 predmeta, ugrožavanje sigurnosti sa 112 predmeta i teška krađa sa 88 predmeta.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona najavilo je da će i u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta rada i efikasno postupanje u predmetima iz svoje nadležnosti.