FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog jakog vjetra

Narandžasto upozorenje FHMZ izdato je za 12. maj 2026. godine zbog pojačanog vjetra koji se očekuje na zapadu i jugozapadu Bosne, kao i u višim područjima centralne Bosne.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se povremeno jaki do olujni udari vjetra, brzine od 40 do 80 kilometara na sat. Prije podne prognoziran je južni i jugozapadni vjetar, dok se poslije podne očekuje sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Narandžasto upozorenje FHMZ znači da građani trebaju biti oprezni i pratiti najnovije prognoze vremena. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, moguće je ometanje svakodnevnih aktivnosti, a građanima se savjetuje da budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

Iz FHMZ-a navode da se za sve dodatne informacije građani trebaju obratiti nadležnim institucijama, te podsjećaju da se upozorenja mogu mijenjati u skladu s razvojem vremenske situacije. Narandžasto upozorenje FHMZ objavljeno je na zvaničnoj stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.