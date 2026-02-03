Narandžasto upozorenje meteoalarma u BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narandžasto upozorenje za 04. februar 2026. godine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra južnog pravca na jugu, jugozapadu i djelimično u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine, kao i obilnih padavina na jugu i jugozapadu naše zemlje.

Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, između 50 i 80 l/m2. Udari vjetra između 60 i 80, povremeno na krajnjem jugozapadu Bosne do 90 km/h.

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija) – “Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanje u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI na prekid aktivnosti na otvorenom.”