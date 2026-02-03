Narandžasto upozorenje meteoalarma u BiH

Nedžida Sprečaković
Narandžasto upozorenje meteoalarma u BiH
Narandžasto upozorenje meteoalarma u BiH/ Ilustracija

Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narandžasto upozorenje za 04. februar 2026. godine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra južnog pravca na jugu, jugozapadu i djelimično u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine, kao i obilnih padavina na jugu i jugozapadu naše zemlje.

Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, između 50 i 80 l/m2. Udari vjetra između 60 i 80, povremeno na krajnjem jugozapadu Bosne do 90 km/h.

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija) – “Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanje u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI na prekid aktivnosti na otvorenom.”

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

FHMZ: Jaki udari vjetra u Tuzli, izdat meteoalarm

Istaknuto

U većem dijelu Bosne magla, za Tuzlu izdato žuto upozorenje

Vijesti

Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Vijesti

Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i grmljavinskog nevremena

Tuzla i TK

Civilna zaštita upozorava na narandžasto upozorenje meteoalarma

Vijesti

Visoke temperature prijete zdravlju, evo kako se zaštititi

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 3. dan februara?

Vijesti

Počinje energetska obnova škola u Tuzlanskom kantonu

Vijesti

Misija OSCE-a u BiH u posjeti Skupštini TK

BiH

ESV: Najavljene i izmjene pravila o bolovanju u FBiH

Vijesti

Halilagić: Najavljena jača saradnja sa Egiptom i čarter linija za Hurgadu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]