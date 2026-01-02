FHMZ: Jaki udari vjetra u Tuzli, izdat meteoalarm

Meteoalarm za Tuzlu: FHMZ upozorava na jake udare vjetra, do 60 km/h!
Građani Tuzle danas trebaju biti posebno oprezni zbog jakih udara vjetra koji se očekuju danas do 20 sati.
Brzina vjetra može doseći između 40 i 60 km/h, upozoravaju meteorolozi.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju da građani budu svjesni mogućih opasnosti koje nosi vjetar, uključujući krhotine i druge predmete koji mogu ometati aktivnosti na otvorenom.
Manje smetnje u svakodnevnim aktivnostima na otvorenom su moguće, stoga se preporučuje oprez prilikom boravka na ulicama i otvorenim prostorima.
Slična upozorenja izdato su i za regije Sarajevo, Mostar i Livno.