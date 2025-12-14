U većem dijelu Bosne magla, za Tuzlu izdato žuto upozorenje

Edina Rizvić Aščić
Stanje na cestama: Magla, radovi i povremene obustave usporavaju saobraćaj širom BiH
Foto: RTV Slon

Magla će danas obilježiti vremenske prilike u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje se očekuje pojava guste magle ili niske oblačnosti koja na pojedinim lokacijama može potrajati veći dio dana.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, u ostatku zemlje vrijeme će biti pretežno sunčano, uz slab vjetar promjenljivog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od minus dva do četiri stepena, dok će na jugu dosezati do šest, a dnevne temperature uglavnom između tri i devet stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Žuto upozorenje za regiju Tuzle

Zbog najavljene magle izdato je žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, s posebnim naglaskom na regiju Tuzla.

Upozorenje se odnosi na mogućnost lokalno veoma guste magle koja može značajno uticati na svakodnevne aktivnosti, naročito u ranim jutarnjim satima.

Magla može otežati uslove za vožnju, produžiti vrijeme putovanja i smanjiti vidljivost na putevima, a moguća su i kašnjenja ili privremena obustava avionskog saobraćaja.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na cesti i povećaju oprez, posebno na dionicama gdje se magla zadržava duže vrijeme.

Građanima se savjetuje dodatna pažnja prilikom boravka na otvorenom, jer magla u kombinaciji s niskim temperaturama može dodatno otežati kretanje i smanjiti osjećaj ugode tokom jutarnjih sati.

 

