Predmet koji se odnosi na tragičnu nesreću u Donjoj Jablanici iz 2024. godine vraćen je iz Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, isključivo zbog tehničkih razloga.

Iz POSKOK-a je saopćeno da su tokom pregleda i sravnjivanja dokumentacije uočeni određeni tehnički nedostaci u spisu, zbog čega je predmet vraćen Kantonalnom tužilaštvu HNK, Područno tužilaštvo Konjic, kako bi se dokumentacija dopunila, korigovao popis spisa i predmet ponovo kompletirao. Nakon otklanjanja nedostataka, kompletan predmet će ponovo biti dostavljen Posebnom odjelu na odlučivanje.

Naglašeno je da povrat predmeta ne znači donošenje odluke o nadležnosti te da nisu tačne informacije koje su se pojavile u javnosti prema kojima POSKOK neće preuzeti ili voditi istragu u ovom slučaju.

Podsjetimo, krajem septembra prošle godine Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdilo je da su pod istragom jedna pravna i četiri fizičke osobe zbog sumnje da su njihova postupanja dovela do tragedije u kojoj je tokom obilnih padavina i poplava u Jablanici i Konjicu u oktobru 2024. godine smrtno stradalo 19 osoba. Istraga je pokrenuta u oktobru iste godine, ali optužnica do danas nije podignuta.

Porodice nastradalih su u više navrata javno izražavale nezadovoljstvo tokom istrage, a organizovani su i protesti s ciljem utvrđivanja odgovornosti za smrt i povrede stanovnika Donje Jablanice.

Sredinom decembra 2024. godine iz Tužilaštva je saopćeno da je obdukcijama utvrđeno kako je smrt većine stradalih nastupila usljed gušenja zemljom i sličnim sadržajem.