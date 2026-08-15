U Hercegovini ove sezone 12 ugriza zmija otrovnica, osam osoba liječeno u bolnici

Od početka sezone u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar zbrinuto je 12 osoba nakon ugriza zmije otrovnice. Osam pacijenata moralo je ostati na bolničkom liječenju zbog djelovanja otrova, ali su svi nakon terapije pušteni kući bez posljedica.

Iz SKB-a Mostar navode da ovogodišnji broj slučajeva nije značajno veći od uobičajenog. U prosjeku se godišnje registruje između sedam i deset ugriza, dok je prvi slučaj ove godine zabilježen u aprilu.

Najčešće strada lokalno stanovništvo tokom poljoprivrednih i drugih radova na otvorenom, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Na području Hercegovine živi više vrsta zmija, među kojima je najpoznatiji poskok, jedna od najotrovnijih vrsta u ovom dijelu Evrope.

Stručnjaci upozoravaju da je nakon ugriza najvažnije ostati smiren i što manje pomjerati tijelo. Ugrizeni ekstremitet treba imobilizirati i držati ispod nivoa srca, a s njega odmah ukloniti prstenje, sat ili narukvice zbog mogućeg oticanja.

Posebno se upozorava da se ne koriste metode poput rezanja kože, isisavanja otrova, stavljanja leda ili konzumiranja alkohola i kofeina. Takvi postupci mogu dodatno pogoršati stanje.

Osobu koju je ugrizla zmija potrebno je što prije prevesti u bolnicu, uz što manje pomjeranja i bez nepotrebnog hodanja. U zdravstvenoj ustanovi procjenjuje se stanje pacijenta i, kada je potrebno, primjenjuje protuotrov uz odgovarajuću terapiju.

Iz SKB-a Mostar ističu da trenutno imaju dovoljne količine antiviperinum seruma za zbrinjavanje pacijenata u slučaju ugriza zmije otrovnice.