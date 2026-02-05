Pjevačica preminula nakon ugriza zmije, bolnica nije imala protivotrov

Ifunanya Nwangene, dvadesetšestogodišnja pjevačica i bivša učesnica muzičkog takmičenja The Voice Nigeria, preminula je nakon što ju je zmija otrovnica ugrizla dok je spavala u svom stanu u glavnom gradu Nigerije, Abuji. Tragedija koja se dogodila 31. januara pokrenula je raspravu o dostupnosti protivotrova i hitne terapije u zdravstvenim ustanovama.

Prema navodima porodice i prijatelja, Ifunanya Nwangene je osjetila ugriz u jutarnjim satima, oko 8.30, na zglobu ruke. U njenom stanu kasnije su pronađene dvije zmije, među njima i šumska kobra srednje veličine u spavaćoj sobi. Nakon ugriza hitno je prevezena u bolnicu, ali u prvoj zdravstvenoj ustanovi, kako tvrdi njen brat u objavama na društvenim mrežama, nije bilo dostupnog protivotrova.

Potom je prebačena u Federalni medicinski centar u Abuji, gdje joj je dat polivalentni zmijski protivotrov. Uprkos terapiji, ljekari su naveli da je došlo do teških neurotoksičnih komplikacija i iznenadnog pogoršanja stanja, nakon čega je pjevačica preminula nekoliko sati poslije ugriza.

Ifunanya Nwangene, poznata i pod umjetničkim imenom Nanyah, učestvovala je u emisiji The Voice Nigeria 2021. godine i gradila je prepoznatljiv muzički stil koji je povezivao jazz, operu, klasičnu muziku i soul. Bliski saradnici navode da je pripremala svoj prvi samostalni koncert planiran za ovu godinu.

Direktor zbora čija je bila članica izjavio je da su ljekari tokom liječenja tražili dodatne količine lijekova, uključujući neostigmin koji se koristi uz protivotrov kod ugriza zmija, uz objašnjenje da su bolničke zalihe iscrpljene. Iz bolnice su odbacili te tvrdnje i saopćili da je pružena potpuna i pravovremena terapija, uključujući reanimaciju, infuziju, kisik i protivotrov, te da navodi o nedostatku lijekova nisu tačni.

Prema dostupnim podacima, Nigerija ima 29 vrsta zmija, od kojih je značajan dio otrovan. Zdravstvene organizacije godinama upozoravaju na manjak kvalitetnih protivotrova u više afričkih zemalja. Procjene govore da ugrizi zmija u svijetu godišnje uzrokuju desetine hiljada smrtnih slučajeva i stotine hiljada trajnih posljedica.