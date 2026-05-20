Radnici Krivaje ponovo pred Vladom FBiH, razočarani ishodom

Radnici nekadašnje zavidovićke Krivaje ponovo su protestovali ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći rješavanje dugogodišnjih problema koji se odnose na uvezivanje radnog staža, uplatu doprinosa i isplatu zaostalih potraživanja.

Nekoliko desetina bivših radnika okupilo se s transparentima, poručujući da zbog neuplaćenih doprinosa dio njih ne može ostvariti pravo na penziju, iako su za to stekli uslove. Pojedini radnici tvrde i da im nisu isplaćene zarađene plate.

Osim pitanja penzionisanja i dugovanja, radnici izražavaju sumnju u zakonitost pokušaja preuzimanja preduzeća, zbog čega traže i poništavanje kupoprodajnog ugovora između stečajnog upravnika i Ortačke grupe.

Nakon sastanka predstavnika radnika s predstavnicima Vlade FBiH, poručeno je da su nezadovoljni odnosom nadležnih. Jedan od predstavnika radnika kazao je da ih je posebno razočarala, kako je naveo, indolentnost Vlade, ističući da resorni ministar nije bio upoznat s dopisom koji su radnici ranije uputili.

Radnici su poručili da žele da se iz ovog problema isključi politika, te da se fokus stavi na njihova potraživanja i prava koja, kako navode, godinama čekaju. Kao novi rok spomenut je 9. juni, nakon čega najavljuju moguće novo okupljanje u većem broju ukoliko ne dođe do konkretnog rješenja.

Protestu je prisustvovala i gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, koja je navela da je došla kao mještanka tog grada, ali nije davala izjave za medije.