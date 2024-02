Javni poziv Grada Tuzla za nabavku toplotnih pumpi

Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla.

Pod mjerama poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:

a) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,

b) “utopljavanje” objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,

c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i

d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.

Dodjela sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja

aerozagađenja vrši se u sljedećim iznosima:

a) do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, a ne više od 6.000,00 KM,

b) do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova,

tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 6.000,00 KM,

c) do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 5.500,00 KM ili

d) do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM.

Posebni uslovi su za korisnike stalne novčane pomoći koje možete pročitati na linku:

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, zaključno sa danom 20.02.2024. godine.