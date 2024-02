Sufinansiranje za korisnike stalne novčane pomoći do 90 posto pri apliciranju na Javni poziv

Dodjela sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja

aerozagađenja za korisnike stalne novčane pomoći (lica kojima je od strane nadležnog organa priznato pravo na stalnu novčanu pomoć) vrši se u sljedećim iznosima:

a) do 90% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, a ne više od 10.800,00 KM,

b) do 90% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i

nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 10.800,00 KM,

c) do 90% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 9.900,00 KM

d) do 90% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 3.600,00 KM.

Tekst Javnog poziva možete pronaći OVDJE

Obrazac za prijavu možete pronaći OVDJE

Dvije izjave koje su vam neophodne možete pronaći na ovim linkovima: IZJAVA 1 i IZJAVA 2.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, zaključno sa danom 20.02.2024. godine.