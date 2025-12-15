Zdravlje: Detoks koji pomaže organizmu nakon nagomilanog stresa

Edina Rizvić Aščić
Zdravlje: Detoks koji pomaže organizmu nakon nagomilanog stresa
Foto: Pexels/ Ilustrativna fotografija

Detoks je važan korak u periodu kada smo svakodnevno izloženi toksinima iz zraka, aditivima iz prerađene hrane i štetnim sastojcima iz vode, a dodatno nas opterećuje i elektromagnetno zračenje uređaja koje stalno koristimo.

Sve to povećava koncentraciju toksina i teških metala u tijelu, pa s vremenom organizam više ne može uspješno odgovoriti na opterećenje.

Prirodni sastojci koji doprinose detoksu

Kako bi tijelo dobilo predah, preporučuje se detoksikacija barem dvaput godišnje. Kefir je već stoljećima dio prehrane stanovnika Kavkaza i poznat je kao eliksir zdravlja.

Ovaj fermentirani mliječni napitak bogat je dobrim bakterijama koje podržavaju probavu, čiste crijeva i potiču rad jetre koja je ključna za uklanjanje toksina.

Zbog svog blagodatnog sastava može ga koristiti i većina osoba osjetljivih na mlijeko. Ako je moguće, najbolje je pripremiti domaći kefir, jer je nutritivno bogatiji od industrijskog.

Heljdino brašno, prirodno bez glutena, donosi obilje vitamina i minerala koji jačaju imunitet i energiju.

Njegova uloga u cirkulaciji i probavi čini ga važnim saveznikom u uklanjanju nakupljenih toksina.

Kombinacija heljdinog brašna i kefira pokazala se posebno uspješnom, jer zajedno čiste crijeva, podupiru rad krvnih sudova i potiču metabolizam.

Kako dodatno obogatiti detoks mješavinu

Med nije obavezan sastojak, ali svojom nutritivnom vrijednošću pruža organizmu dodatnu podršku.

Zahvaljujući antioksidansima, vitaminima i mineralima, ovaj prirodni zaslađivač obogaćuje smjesu i čini je ugodnijom za konzumaciju.

Za pripremu se koristi jedna kašika heljdinog brašna, zatim se prelije s otprilike 180 mililitara kefira, a po želji se doda i malo meda.

Smjesa se ostavi da kratko odstoji i spremna je za upotrebu, uz lagan osjećaj koji tijelu pruža nakon nakupljenog svakodnevnog stresa.

 

