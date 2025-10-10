Počinje sanacija pomoćnog stadiona Tušanj

Grad Tuzla i Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da su počeli radovi na sanaciji pomoćnog stadiona Tušanj. Projekat se realizuje nakon provedenih javnih nabavki, a ukupna vrijednost radova iznosi 710.559,72 KM sa PDV-om.

Radovi će se izvoditi kroz dva ugovora. Prvim ugovorom, vrijednim 548.623,53 KM, predviđeno je postavljanje umjetne trave na pomoćnom terenu stadiona Tušanj i sanacija zaštitnog zida na njegovoj sjevernoj strani. Drugi ugovor, u vrijednosti od 161.936,19 KM, obuhvata sanaciju ograde pomoćnog stadiona i djelimičnu sanaciju postojeće ograde unutar glavnog stadiona.

Poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da će umjetna trava biti postavljena u skladu sa FIFA standardima, čime će se steći uslovi za dobijanje licence Nogometnog saveza BiH za odigravanje zvaničnih utakmica na pomoćnom terenu.

Sanacijom tribina i zaštitnog zida poboljšat će se sigurnosni uslovi za sportiste i publiku, dok će nove ograde unaprijediti funkcionalnost i bezbjednost cijelog kompleksa.

Ovim projektom Grad Tuzla nastavlja ulaganja u sportsku infrastrukturu, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za treninge, utakmice i rekreaciju građana. Nadležna služba zahvalila je stanovnicima okolnih naselja na razumijevanju i strpljenju tokom izvođenja radova.