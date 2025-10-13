ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla: Borbene seniorke i talentovane djevojčice donijele nove bodove i iskustvo

Nedžida Sprečaković
ŽFK Sloboda domaćin turnira Razvojne lige BiH za djevojčice do 13 godina
ŽFK Sloboda domaćin turnira Razvojne lige BiH za djevojčice do 13 godina

Proteklog vikenda fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla odigrale su nove prvenstvene susrete, potvrdivši da zajedništvo, borbenost i ljubav prema fudbalu ostaju zaštitni znak ovog kluba.

Seniorke su u okviru 4. kola Prve ženske federalne lige gostovale ekipi ŽNK “Željezničar” iz Bosanske Krupe i odigrale jednu od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela prvenstva. Naše djevojke su vodile s ubjedljivih 1:4, ali je domaća ekipa u završnici susreta iskoristila nekoliko spornih odluka sudija te uspjela izjednačiti rezultat na 4:4.
Uprkos svemu, igračice “Slobode 2024” pokazale su izuzetno zalaganje i borbeni duh, zbog čega klub s ponosom ističe njihovu predanost i timski duh.

Istog dana, selekcija U-13 učestvovala je na turniru u Bijeljini, u okviru prvenstva BiH za djevojčice do 13 godina. Mlade Tuzlanke su zabilježile sjajnu pobjedu protiv ŽFK “Banovići” rezultatom 4:0, dok su minimalno poražene od SFK 2000 Sarajevo (1:0) i ŽFK “Radnik” Bijeljina (4:0). Trener je pohvalio njihovo zalaganje i vidan napredak, ističući da je svaki turnir novo iskustvo i važan korak u njihovom sportskom razvoju.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla nastavlja takmičenje već narednog vikenda s ciljem da održi dobar ritam i nastavi s promocijom ženskog fudbala u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Klub ostaje posvećen razvoju mladih igračica i jačanju ženske fudbalske scene u regiji.

