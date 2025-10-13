Proteklog vikenda fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla odigrale su nove prvenstvene susrete, potvrdivši da zajedništvo, borbenost i ljubav prema fudbalu ostaju zaštitni znak ovog kluba.

Seniorke su u okviru 4. kola Prve ženske federalne lige gostovale ekipi ŽNK “Željezničar” iz Bosanske Krupe i odigrale jednu od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela prvenstva. Naše djevojke su vodile s ubjedljivih 1:4, ali je domaća ekipa u završnici susreta iskoristila nekoliko spornih odluka sudija te uspjela izjednačiti rezultat na 4:4.

Uprkos svemu, igračice “Slobode 2024” pokazale su izuzetno zalaganje i borbeni duh, zbog čega klub s ponosom ističe njihovu predanost i timski duh.

Istog dana, selekcija U-13 učestvovala je na turniru u Bijeljini, u okviru prvenstva BiH za djevojčice do 13 godina. Mlade Tuzlanke su zabilježile sjajnu pobjedu protiv ŽFK “Banovići” rezultatom 4:0, dok su minimalno poražene od SFK 2000 Sarajevo (1:0) i ŽFK “Radnik” Bijeljina (4:0). Trener je pohvalio njihovo zalaganje i vidan napredak, ističući da je svaki turnir novo iskustvo i važan korak u njihovom sportskom razvoju.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla nastavlja takmičenje već narednog vikenda s ciljem da održi dobar ritam i nastavi s promocijom ženskog fudbala u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Klub ostaje posvećen razvoju mladih igračica i jačanju ženske fudbalske scene u regiji.