Na pomoćnom stadionu Tušanj u Tuzli počeli su radovi na potpunoj sanaciji i modernizaciji ovog važnog sportskog objekta. Tuzla ulaže u sport s ciljem da unaprijedi uslove za treninge i takmičenja brojnih sportskih kolektiva koji svakodnevno koriste ovaj teren.

Trenutno se izvode radovi na uklanjanju stare ograde i sanaciji potpornog zida, nakon čega će uslijediti postavljanje nove ograde, obnova tribina i zamjena vještačke trave na velikom terenu pomoćnog stadiona Tušanj.

Ovaj projekat predstavlja značajnu investiciju Grada Tuzle u razvoj sportske infrastrukture, a posebno će koristiti mladim sportistima koji na ovom terenu provode svoje treninge i utakmice.

Grad Tuzla, kako je poručeno iz Gradske uprave, nastavlja ulagati u sportske objekte i omladinu, s vjerom da svaki korak naprijed u sportu znači i korak naprijed za cijeli grad.