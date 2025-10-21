Tuzla ulaže u sport – počeli radovi na pomoćnom stadionu Tušanj

Nedžida Sprečaković
Na pomoćnom stadionu Tušanj počeli su radovi na sanaciji i modernizaciji, što predstavlja novo ulaganje Grada Tuzle u sport i bolje uslove za mlade sportiste.
Na pomoćnom stadionu Tušanj počeli su radovi na sanaciji i modernizaciji, što predstavlja novo ulaganje Grada Tuzle u sport i bolje uslove za mlade sportiste.

Na pomoćnom stadionu Tušanj u Tuzli počeli su radovi na potpunoj sanaciji i modernizaciji ovog važnog sportskog objekta. Tuzla ulaže u sport s ciljem da unaprijedi uslove za treninge i takmičenja brojnih sportskih kolektiva koji svakodnevno koriste ovaj teren.

Trenutno se izvode radovi na uklanjanju stare ograde i sanaciji potpornog zida, nakon čega će uslijediti postavljanje nove ograde, obnova tribina i zamjena vještačke trave na velikom terenu pomoćnog stadiona Tušanj.

Ovaj projekat predstavlja značajnu investiciju Grada Tuzle u razvoj sportske infrastrukture, a posebno će koristiti mladim sportistima koji na ovom terenu provode svoje treninge i utakmice.

Grad Tuzla, kako je poručeno iz Gradske uprave, nastavlja ulagati u sportske objekte i omladinu, s vjerom da svaki korak naprijed u sportu znači i korak naprijed za cijeli grad.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Počinje gradnja novog kružnog toka u Tuzli

Vijesti

Građani javljaju, lisice sve prisutnije u gradu

Tuzla i TK

Skoro 85 miliona KM: Tuzla planira rekordan budžet za 2026. godinu

Vijesti

Grad Tuzla sufinansira utopljavanje objekata i ugradnju toplotnih pumpi

Tuzla i TK

Grad Tuzla izdvojio 10.000 KM za mobilnost mladih

Istaknuto

U Gradskoj upravi Tuzla otvara se ured za izdavanje elektronskih potpisa...

BiH

Bingo objavio nove cijene goriva

BiH

Konaković i Ginkel o političkoj situaciji i jačanju odnosa BiH i SAD

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 20. oktobar

Vijesti

BH Novinari osuđuju online nasilje prema novinarki Rabiji Arifović

BiH

Učenicima Prve osnovne škole Stolac ponovno osiguran prijevoz

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]