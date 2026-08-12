Meduze u nuklearnoj elektrani u Francuskoj ugasile tri reaktora

Meduze u nuklearnoj elektrani Gravelines na sjeveru Francuske dovele su do isključenja tri reaktora, nakon što je veliki roj dospio do sistema za dovod vode koji se koristi za hlađenje postrojenja, saopćila je francuska energetska kompanija EDF.

Reaktori 2, 3 i 4 isključeni su kasno u ponedjeljak zbog velikog broja meduza, dok je snaga reaktora 1 preventivno smanjena na 50 posto. Reaktor 5 već je bio van pogona zbog redovnog održavanja, dok reaktor 6 nastavlja raditi punim kapacitetom.

Nuklearna elektrana Gravelines nalazi se na sjeveru Francuske i jedna je od najvećih nuklearnih elektrana u zemlji. Za hlađenje koristi vodu iz kanala povezanog sa Sjevernim morem, a šest reaktora pojedinačne snage od 900 megavata daje ukupni kapacitet od 5,4 gigavata.

Sličan problem zabilježen je i prošle godine, kada su meduze u nuklearnoj elektrani dovele do potpunog prekida rada postrojenja. Nakon tog događaja EDF je uveo dodatne mjere nadzora i sisteme kojima bi se veliki rojevi meduza mogli ranije otkriti.

Na kanalima za dovod vode i u blizini filterskih sistema postavljene su kamere, dok kompanija sarađuje i s francuskim ribarima i službama spašavanja na moru. Njihov zadatak je da prate kretanje rojeva i upozore elektranu ukoliko se veća količina meduza približava postrojenju.

Ribarski brodovi angažovani su još u subotu, nakon prvih upozorenja, kako bi se smanjila koncentracija meduza prije nego što stignu do sistema elektrane. One koje su već ušle u postrojenje uklanjaju se pomoću posebnih cisterni opremljenih vakuumskim sistemima.

Prema informacijama EDF-a, nove meduze više ne pristižu, a čišćenje sistema privodi se kraju. Zbog toga se očekuje da bi isključeni reaktori mogli uskoro ponovo biti pokrenuti.

Iz kompanije naglašavaju da incident nije imao utjecaja na sigurnost nuklearne elektrane, zaposlenih niti životne sredine.

Pojava velikih rojeva meduza posljednjih godina predstavlja sve veći izazov za elektrane koje za hlađenje koriste morsku vodu. Naučnici kao moguće razloge navode zagrijavanje mora, širenje invazivnih vrsta, smanjenje broja prirodnih predatora i prekomjerni ribolov.

Problem sa meduzama u nuklearnoj elektrani Gravelines dolazi u trenutku kada se EDF suočava i s drugim poteškoćama izazvanim visokim temperaturama. Novi toplotni val u Francuskoj mogao bi dodatno utjecati na proizvodnju električne energije, posebno u postrojenjima koja za hlađenje koriste vodu iz rijeka i mora.