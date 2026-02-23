Počinje prodaja sezonskih ulaznica za Panonska jezera

U skladu s Planom rada za 2026. godinu, JP Pannonica d.o.o. Tuzla od utorka, 3. marta 2026. godine, započinje prodaju sezonskih ulaznica po promotivnim cijenama za 90 dana predstojeće Ljetne sezone 2026 na kompleksu slanih Panonskih jezera.

Kupovinom sezonske ulaznice u periodu mart–april građani mogu ostvariti uštedu u prosjeku od oko 40 posto u odnosu na redovne cijene. Sezonska redovna ulaznica košta 102 KM za produženje postojeće, odnosno 108 KM za izradu nove.

Povlaštena sezonska ulaznica iznosi 55 KM za produženje i 61 KM za novu, a odnosi se na penzionere, ratne vojne invalide, civilne invalide sa više od 60 posto invaliditeta te porodice poginulih boraca i šehida.

Za učenike i studente od 14 do 26 godina cijena sezonske ulaznice je 75 KM za produženje i 81 KM za novu, dok dječija sezonska karta za djecu od 4 do 14 godina košta 51 KM za produženje i 57 KM za novu. Sezonska ulaznica za osobe sa 100 posto invaliditeta iznosi 2 KM za produženje i 8 KM za novu izradu, dok je ulaz za djecu do četiri godine besplatan.

Sezonske ulaznice važit će i u slučaju ranijeg početka ili produženja sezone, koja je planirana od 1. juna do 31. augusta 2026. godine. Prodaja po promotivnim cijenama trajat će do 17. aprila 2026. godine.

U saradnji s NLB Banka d.d. osigurani su dodatni popusti. Prvih 400 ulaznica kupljenih NLB platnim karticama ostvaruje popust od 5 KM, dok prvih 200 ulaznica kupljenih putem NLB Pay mobilnog novčanika donosi popust od 10 KM. Jednom karticom ili jednim NLB Pay novčanikom moguće je kupiti najviše četiri sezonske ulaznice.

Tokom marta preduzeća i sindikalne organizacije mogu za svoje uposlenike i njihove porodice kupiti sezonske ulaznice uz obročno plaćanje u tri rate, pod uslovom da minimalno 20 osoba učestvuje u kupovini. Dodatne informacije o ovom načinu kupovine dostupne su na broj telefona 035/246-711.

Sezonske ulaznice mogu se kupiti na blagajni Zapadne ulazne kapije Panonike, svakim radnim danom od 11 do 15 sati. Iz JP Pannonica pozivaju građane da iskoriste promotivne cijene tokom marta i aprila te na vrijeme osiguraju ulaznice za ljetnu sezonu.