Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-kadr, najodabraniju noć u islamu

Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta večeras obilježavaju Lejletu-l-kadr, najodabraniju noć u islamu. Lejletu-l-kadr je mubarek noć u kojoj je Allah, dž. š., prije više od četrnaest stoljeća u pećini na brdu Hira, preko meleka Džibrila, počeo objavljivati Kur'an posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, a. s.

Lejletu-l-kadr ima posebno mjesto u islamskoj tradiciji, jer se smatra noći koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Vjernici ovu noć provode u ibadetu, klanjanju namaza, učenju Kur'ana i dovama, tražeći oprost i milost.

Posebno se preporučuje učenje dove: „Allahumme inneke ‘afuvvun tuhibbul-‘af've fa'fu'anni“, što u prijevodu znači: „Gospodaru moj, Ti si Onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da i meni oprostiš.“

Vrijednost ove noći opisana je i u Kur'anu, u suri El-Kadr: „Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr, a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“

Prema predaji, Muhammed, s. a. v. s., opisao je Lejletu-l-kadr kao vedru i blagu noć, ni vruću ni hladnu, a njeno jutro obilježava izlazak sunca koje se pojavljuje slabo i rumeno.

Centralna svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Lejletu-l-kadra, 27. noći mjeseca ramazana, bit će održana večeras u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu s početkom u 19.15 sati.