Lejletul Bedr: Noć sjećanja na prvu veliku pobjedu u historiji islama

Lejletul bedr večeras nastupa sa zalaskom sunca, prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i podsjeća na jednu od najznačajnijih noći u historiji islama. Ova noć povezana je sa Bitkom na Bedru, događajem koji se desio 17. ramazana 624. godine na brdu Bedr, nedaleko od Medine.

Taj historijski sukob smatra se prvom velikom bitkom u historiji islama. U njemu je učestvovalo 314 muslimana, dok je na suprotnoj strani bilo oko 1.300 mekanskih idolopoklonika. Uprkos velikoj brojčanoj nadmoći protivnika, muslimani su izvojevali pobjedu koja je ostala snažan simbol vjere, odlučnosti i zajedništva.

Kur’anski ajet koji se često spominje u vezi s tim događajem podsjeća: „Koliko je malobrojnih skupina koje su, Allahovom voljom, pobijedile mnogobrojne skupine – jer je Allah uz strpljive.“ Upravo zbog toga Bitka na Bedru u islamskoj tradiciji ima posebno mjesto i predstavlja dokaz da presudan faktor u historijskim prekretnicama nije samo odnos snaga, već moralna čvrstina i spremnost na žrtvu.

Lejletul bedr kao podsjetnik na snagu vjere

Sjećanje na lejletul bedr nije samo podsjećanje na jedan historijski događaj. Ova noć nosi i snažnu poruku o izazovima s kojima se suočava svaka generacija. U islamskoj tradiciji često se ističe da svako vrijeme ima svoj „Bedr“, odnosno vlastite iskušenja i borbe.

Te borbe mogu biti različite, od nastojanja da se očuva sloboda i dostojanstvo, do napora da se zaštiti zajednica ili izgradi pravednije društvo. Kao što su učesnici bitke na Bedru branili pravo na vjeru, život i imovinu, tako i današnje generacije imaju odgovornost da ulažu napore u očuvanje zajednice i društvenih vrijednosti.

Unutrašnja borba čovjeka – savremeno značenje Bedra

U savremenom kontekstu lejletul bedr često se razumijeva i kao simbol unutrašnje borbe čovjeka. Ramazan je mjesec u kojem vjernici poste, obavljaju ibadete i nastoje razviti disciplinu, strpljenje i kontrolu vlastitih slabosti.

Ta borba protiv loših navika, nepravde, nemara ili vlastitih slabosti može se posmatrati kao svojevrsni „Bedr“ u životu svakog pojedinca. Upravo kroz post, zajedničke iftare, mukabele i teravije jača duhovna dimenzija života i razvija se osjećaj pripadnosti zajednici.

U tom ozračju jačaju i međuljudske veze, a džemat dobija dodatnu snagu kroz zajednički ibadet i solidarnost.

Poslanikova dova uoči bitke

Predanje bilježi da je Poslanik Muhammed, a.s., uoči same bitke proveo noć u dovama. U jednoj od tih dova, kako se prenosi, molio je: „Allahu moj, podari mi obećanu pobjedu. Ako me neprijatelj pobijedi, zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati.“

Ova dova svjedoči o dubokoj svijesti o odgovornosti prema vjeri i zajednici, ali i o poniznosti pred Bogom. Ona podsjeća da su uz trud i odlučnost uvijek potrebni i oslanjanje na Božiju pomoć te iskrena vjera.

Lejletul bedr i bosanskohercegovački kontekst

Simbolika Bedra ima posebno značenje i u Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini proglasila je 17. ramazan, dan kada se dogodila Bitka na Bedru, Danom povratničkih džemata.

Na taj način želi se ukazati na važnost podrške zajednicama koje su nakon ratnih stradanja i raseljavanja obnovile život u mjestima povratka. Ovaj dan podsjeća na snagu zajedništva, solidarnosti i istrajnosti u obnovi života i zajednice.

Trajna poruka Bedra

Historijska poruka koju nosi lejletul bedr podsjeća da je ljudski život često ispunjen iskušenjima i dilemama. Put kroz život donosi izazove i poteškoće, ali istovremeno otvara prostor za vjeru, nadu i duhovni rast.

U simboličkom smislu, Bedr predstavlja pobjedu koja proizlazi iz discipline, vjere i zajedništva, dok druga historijska iskustva podsjećaju na posljedice slabosti i nejedinstva.

Zbog toga sjećanje na Bedr ostaje trajni podsjetnik da su moralna snaga, strpljenje, zajedništvo i vjera u Boga temelj svake istinske pobjede.

