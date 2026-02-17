Kakvo nas vrijeme čeka prvog dana Ramazana, vjerovanje kaže da takav bude cijeli mjesec

Prvi dan Ramazana ove godine pada u četvrtak, a prognoza vremena već je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama i među građanima. Razlog nije samo interes za temperaturu i padavine, već i staro narodno vjerovanje koje se i danas često spominje uoči ramazanskog posta.

Prema tom vjerovanju, kakvo vrijeme bude prvog dana Ramazana, takvo će navodno biti i veći dio mjeseca.

Prognoza za četvrtak, prema dostupnim podacima, najavljuje uglavnom oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu do 15 stepeni, dok bi noć mogla donijeti znatno hladnije uslove, sa padom temperature i mogućim minusima. Tokom dana padavine nisu dominantne, ali se u večernjim i noćnim satima očekuje veća vjerovatnoća kiše i mokrih perioda.

Najavljeno je i pojačanje vjetra, uz umjeren jugoistočni pravac, a udari bi mogli biti znatno jači u pojedinim dijelovima zemlje.

Ovakva vremenska slika za prvi dan Ramazana odmah je otvorila pitanje, hoće li i ostatak ramazana biti sličan, promjenjiv, oblačan i sa padavinama, ili će vrijeme ipak brzo preći u stabilniji proljetni period.

Staro vjerovanje koje se prenosi generacijama

U mnogim krajevima Bosne i Hercegovine još uvijek se prepričava narodno pravilo da prvi dan ramazana “odredi” kakav će biti cijeli mjesec. Stariji često kažu da ako prvi dan posta bude sunčan i topao, Ramazan će proći u lijepom vremenu, dok oblačan i kišovit početak znači da će se i naredne sedmice često smjenjivati kiša, hladnoća i vjetar.

Ovo vjerovanje, iako nema naučnu potvrdu, i dalje živi kao dio tradicije, posebno u manjim sredinama gdje se vremenske prilike često prate kroz iskustvo i narodne izreke.

Meteorolozi: vrijeme se ne može predvidjeti po jednom danu

Ipak, meteorolozi naglašavaju da vremenske prilike ne mogu biti pouzdano predviđene na osnovu jednog dana, bez obzira na tradiciju. Klimatski uslovi u martu i početkom proljeća u BiH često su promjenjivi, a nagle oscilacije temperature i smjene sunčanih i kišnih perioda uobičajena su pojava.

Zbog toga se preporučuje da građani planiraju aktivnosti i obaveze prema zvaničnim prognozama i upozorenjima, posebno kada su u pitanju jači vjetrovi, padavine i jutarnji mrazevi.

Prvi dan ramazana donosi proljetni osjećaj, ali i nestabilnost

Iako se dnevna temperatura od oko 15 stepeni može doživjeti kao pravo proljetno vrijeme, noćne vrijednosti i mogućnost padavina podsjećaju da zima još uvijek nije potpuno završila. Posebno će oni koji poste osjetiti razliku između ugodnog dana i hladnijih večernjih sati, kada se očekuje i povećana vjerovatnoća kiše.

Za mnoge vjernike prvi dan Ramazana uvijek ima posebnu simboliku, a bez obzira na prognozu, dočekuje se s osjećajem mira, zajedništva i duhovne pripreme.

Ako se narodno vjerovanje pokaže tačnim, Ramazan bi ove godine mogao proteći u znaku promjenjivog vremena, sa oblačnim periodima, povremenim padavinama i toplijim dnevnim temperaturama.