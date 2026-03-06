Tuzlanske ramazanske noći nastavljaju se u Tuzli programom koji će biti održan u subotu, 7. marta 2026. godine, u Behram-begovoj, odnosno Šarenoj džamiji, poslije teravih-namaza, gdje će gost predavač biti mr. Sulejman-ef. Čeliković.

Program organizuje Medžlis Islamske zajednice Tuzla, koji i ove godine tokom mjeseca ramazana realizuje ciklus susreta i predavanja pod nazivom „Tuzlanske ramazanske noći“, okupljajući vjernike u džamijama širom grada.

Gost predavač mr. Sulejman-ef. Čeliković poznat je kao dugogodišnji imam i profesor. Riječ je o istaknutom bosanskohercegovačkom imamu koji je godinama obavljao dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kakanj, a poznat je i po predavačkom i edukativnom radu. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, potom diplomirao na islamskim fakultetima, a kasnije i magistrirao, ostavivši značajan trag u vjerskom i obrazovnom životu.

U okviru programa „Tuzlanske ramazanske noći“ vjernici imaju priliku prisustvovati predavanjima, susretima i zajedničkim druženjima nakon teravih-namaza, a ovakvi susreti već godinama privlače veliki broj građana Tuzle i okolnih mjesta.

Tuzlanske ramazanske noći okupljaju vjernike u tuzlanskim džamijama

Ovogodišnji ciklus programa počeo je 21. februara 2026. godine u Džamiji „Kralj Abdullah“, gdje je prvo predavanje održao hafiz Ammar Bašić. U svom obraćanju govorio je o međuljudskim odnosima i ulozi pojedinca u društvu, naglašavajući važnost odgovornosti, strpljenja i aktivnog doprinosa zajednici, uz poruku da promjene počinju od svakog pojedinca.

Druga večer u okviru programa „Tuzlanske ramazanske noći „održana je 28. februara 2026. godine u Čaršijskoj džamiji. Tom prilikom gost predavač bio je Salko-ef. Balkić, imam džemata Butmir pri Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo. Program je protekao u nadahnutoj atmosferi, uz inspirativno obraćanje koje je okupilo veliki broj vjernika.

Organizatori ističu da „Tuzlanske ramazanske noći“ i ove godine donose niz duhovnih susreta koji podsjećaju na vrijednosti mubarek mjeseca ramazana, zajedništvo, vjeru i međusobno razumijevanje. Programi se održavaju svake subote, a naredni susreti planirani su u Behram-begovoj i Gazi Turali-begovoj džamiji.

Tuzlanske ramazanske noći kao prostor susreta i duhovne poruke

U duhu mubarek mjeseca ramazana, predstojeća večer u Šarenoj džamiji bit će ispunjena porukama vjere, duhovnim promišljanjem i podsjećanjem na vrijednosti koje povezuju ljude i jačaju zajednicu. Program će, kako najavljuju organizatori, biti prilika za susret, razgovor i zajedničko promišljanje o ramazanskim vrijednostima.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom susretu i zajedno podijele ljepotu ramazanskih večeri u Tuzli kroz program „Tuzlanske ramazanske noći“.

Dobrodošlicu upućuju svim vjernicima koji žele ramazanske dane i noći ispuniti korisnim sadržajima, predavanjima i druženjem u džamijskom ambijentu.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla nakon višegodišnje pauze