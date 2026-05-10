Ikrar dova za tuzlanske hadžije proučena u Hadžijskoj džamiji

U prepunoj Hadžijska džamija u nedjelju, 10. maja, proučena je ikrar dova za buduće hadžije s područja Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Emotivnom skupu prisustvovali su brojni vjernici, članovi porodica i prijatelji hadžija, koji su zajednički ispratili još jednu generaciju vjernika na put prema Mekki i Medini.

Program je otvoren učenjem ašareta koje je proučio Edib-ef. Avdić, nakon čega su prisutne hadžije i goste poselamili glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović i hafiz dr. Edin-ef. Peštalić.

Hafiz Huskanović zahvalio se svima koji su učestvovali u organizaciji ovogodišnje ikrar dove, uputivši hadžijama i njihovim porodicama čestitke povodom jednog od najvažnijih trenutaka u njihovim životima.

Govoreći o značaju hadža i tradicije ispraćaja hadžija, hafiz Peštalić istakao je da je ikrar dova dio autentične bosanske tradicije koju treba njegovati i čuvati. Naglasio je kako nijedan osjećaj ne može nadmašiti emocije koje vjernici dožive na svetim mjestima u Mekki i Medini.

„Kada bih hadž opisao jednom riječju, rekao bih da je to život. Sve što podrazumijeva život jednog vjernika sažeto je u hadžu — u ibadetima, obredima i danima provedenim u pokornosti Allahu“, poručio je Peštalić, dodajući da je krajnji cilj hadža Allahovo zadovoljstvo i Džennet.

Dovu za buduće hadžije proučio je mr. Ibrahim-ef. Softić, dok su prigodan program izveli tuzlanski imami i članovi hora Hor „Gazi Turali-beg“. Moderator programa bio je Esmir-ef. Hasanović.

Ove godine s područja Medžlisa Tuzla na hadž odlazi 44 džematlije i džematlijke: Amira Hasić, Fikreta Borogovac, Nura Sinanović, Emina Hodžić, Magbira Ledenko, Jasmin Omazić, Adem Metelko, Sevludin Mustafić, Ensar Omerović, Aldijana Alić, Bego Omerčević, Fuad Imširović, Almedina Imširović, Samir Gluhić, Alma Ahmedov, Zekir Salihović, Senan Mušanović, Emir Kunić, Husmira Kunić, Denijal Ahmetović, Mehmed Salkić, Zejneba Pašić, Mina Mehmedović, Smail Hašarić, Edina Hašarić, Amir Hajdarević, Emsad Hodžić, Eldina Hodžić, Fedahija Talović, Ajsela Talović, Hamed Ibišević, Azra Ibišević, Amir Koldžić, Sedina Koldžić, Pemba Brkić, Fehrija Hasić, Edina Hajdarević, Zehrudin Jašarević, Amir Saletović, Merima Saletović, Safeta Ajanović, Damir Hasanović, Aida Hasanović i Nezira Alić