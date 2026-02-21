Ramazanske noći u Tuzli počinju predavanjem hafiza Ammara Bašića

RTV SLON

Medžlis Islamske zajednice Tuzla i ove godine organizira tradicionalne Ramazanske noći, a prvi program bit će održan u subotu, 21. februara 2026. godine, poslije teravih-namaza u džamiji „Kralj Abdullah“. Predavanje će održati hafiz Ammar-ef. Bašić.

Ramazanski program u Tuzli i ove godine donosi niz duhovnih susreta, večeri posvećenih učenju, porukama vjere i podsjećanju na vrijednosti mjeseca ramazana. Iz Medžlisa Islamske zajednice Tuzla navode da je cilj ovih susreta jačanje zajedništva, duhovna obnova i okupljanje džematlija u ambijentu ramazanske topline.

Gost prve ramazanske večeri bit će hafiz Ammar Bašić, čija predavanja već godinama okupljaju veliki broj vjernika širom Bosne i Hercegovine. Očekuje se nadahnuto obraćanje i poruke koje podstiču na ličnu promjenu i jačanje veze sa Uzvišenim.

Iz Medžlisa Islamske zajednice Tuzla poručuju:

„U duhu mubarek mjeseca ramazana, večer će biti ispunjena nadahnutim obraćanjem, porukama vjere i zajedničkim podsjećanjem na vrijednosti koje nas zbližavaju i jačaju. Dobro nam došli da zajedno podijelimo ljepotu ramazanskih noći.“

Ramazanske noći održavat će se svake subote tokom ramazana, poslije teravih-namaza. Naredni susreti planirani su 28. februara kada će u Čaršijskoj džamiji predavanje održati Salko-ef. Balkić, zatim 7. marta u Behram-begovoj, odnosno Šarenoj džamiji, gdje će gost biti mr. Sulejman-ef. Čeliković, te 14. marta u Gazi Turali-begovoj džamiji, kada će predavanje održati prof. dr. Almir Fatić.

Programi će obuhvatiti prigodna predavanja, učenje i druženje, uz poruku zajedništva i duhovnog osnaživanja.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Dočekajmo ramazan zajedno: Ramazanski vozić, program za djecu i puštanje balona...

Istaknuto

Gazi Turali-begova plaketa posthumno dodijeljena ef. Lugaviću

Tuzla i TK

Medžlis Tuzla i danas nastavlja akciju prikupljanja kurbanskih kožica

Kultura

Predramazanska Večer ilahija i kasida u Tuzli

Istaknuto

Nakon deset godina: Tuzla domaćin kulturno-edukativno sportskih susreta Udruženja ilmijje

Istaknuto

Obilježena mubarek noć Lejletul-kadr u džamiji „Kralj Abdulah“

Sport

Rukometaši Slobode večeras u Mejdanu dočekuju Zrinjski

Tuzla i TK

Prijem u Gradskoj upravi: Tuzla ponosna na šampione inkluzije

Vijesti

BH Meteo najavio: Rano proljeće stiže već naredne sedmice, temperature i do 21 stepen

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Općina Banovići raspisala javni poziv za projekte vjerskih zajednica, osigurano 80.000 KM

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]